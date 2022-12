Narni, stop alle luminarie di Natale in centro e allo Scalo per la crisi

05 dicembre 2022 a

Non ci saranno luminarie per Natale a Narni, sia al centro storico che allo Scalo. Lo rende noto il Comune che fa sapere di aver incoraggiato e sostenuto la scelta di non allestire le vie e le piazze. Sono stati preferiti, riferisce l’amministrazione, addobbi nel segno del risparmio energetico, come piccoli alberi allo Scalo e ghirlande al centro storico. “Sono il segno di una scelta ecologica, simbolo di un impegno collettivo – sostiene Palazzo de Podestà - che si confronta con il problema degli elevati costi energetici e lo affronta adottando soluzioni alternative.

Soluzioni che sono possibili anche grazie al contributo ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, a cui va il ringraziamento dell’amministrazione comunale, da cui sottolineano che “la ricchezza delle iniziative che Comune, commercianti, scuole, associazioni hanno concordato per soddisfare i gusti delle diverse fasce di età della popolazione sono anche il frutto del sostegno economico dei commercianti e della disponibilità offerta da istituzioni culturali e soggetti singoli. Narni sarà un’isola in mezzo al mare di luce dei territori vicini, ma in questo modo affermerà la propria volontà di lavorare per un ambiente sostenibile e per una comunità solidale”.

“Si può partire da scelte come questa per affermare nuovi stili di vita collettivi rispettosi dell’ambiente e per dare un rinnovato slancio al commercio locale, che è in grado di offrire varietà e ricchezza di proposte”, dichiarano il sindaco Lorenzo Lucarelli, l’assessore al Commercio Marco Mercuri e quello alla Cultura Giovanni Rubini. Il programma ha preso il via il primo dicembre a Narni con l’allestimento del tradizionale Albero della Loggia dei Priori a cura del “Centro Il Faro”, per poi continuare con il Trekking dei Presepi nelle vie del centro storico e i presepi artistici a Itieli. L’11 dicembre in programma il concerto di Simone Zanchini Quartet promosso da Suoni Controvento slow.

