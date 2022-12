Morte quattro giovani di Città di Castello, aperta indagine per omicidio stradale. Autopsia sul corpo del conducente

Carlo Stocchi 05 dicembre 2022 a

Omicidio stradale. E' questa l'ipotesi di reato per cui la Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo, ancora a carico di ignoti. Probabilmente un atto dovuto. Anche se il pm che sta seguendo il caso, dottor Paolo Abbritti, è deciso a cercare di ricostruire in maniera più dettagliata possibile quei maledetti minuti prima dello schianto della Fiat Punto contro la base del ponte lungo la Tiberina tre bis: un tragico incidente in cui hanno perso la vita Gabriele Marghi, Natasha Baldacci, Nico Dolfi (tutti e tre di 22 anni e residenti a Città di Castello) e Luana Ballini, 17 anni di Monte Santa Maria Tiberina. I carabinieri della compagnia tifernate, coordinati dal luogotenente Fabrizio Capalti, sono ancora all'opera per tentare di capire cosa sia accaduto nella notte fra venerdì e sabato lungo quella strada.

Secondo una prima e parziale ricostruzione, intorno a mezzanotte e mezzo i 4 hanno deciso di lasciare il locale dove si erano recati per festeggiare i 18 anni di una compagna di classe di Luana Ballini. I ragazzi, da Riosecco, erano diretti a Sansepolcro, in una discoteca vicino al centro storico dove li aspettavano altri amici per concludere la serata. Un momento che doveva essere di divertimento e di gioia, invece si è trasformato in un incubo per le famiglie, per gli amici e per i conoscenti di questi giovanissimi. Saliti in auto, nella Fiat Punto di colore scuro di proprietà dei genitori di Gabriele Marghi ma condotta dalla fidanzata Natasha Baldacci, si sono diretti verso nord. A questo punto pare che l'auto sia sbandata subito dopo l'intersezione fra la Tiberina Tre Bis- via Umbra con via Mattei. La ruota anteriore destra dell'auto, ormai senza controllo, pare sia entrata in un canale di raccolta dell'acqua. A questo punto la vettura scivolando sulla fiancata destra, ha proseguito la corsa, finendo contro il basamento del ponte: un urto terrificante che stroncato le vita dei 4 giovanissimi. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: carabinieri e vigili del fuoco, poi 3 equipaggi del 118. I militari e i pompieri hanno operato per estrarre i corpi di ragazzi dalle lamiere contorte, mentre gli specialisti sanitari non potevano fare altro che constatarne il decesso. Una scena da non riuscire neanche a raccontare.

Il dramma della strada, le insegnanti: "Erano tutti bravi ragazzi, non saranno mai dimenticati"



Il pm, per cercare di fugare ogni dubbio, ha disposto l'autopsia sul corpo della conducente: l'esame verrà effettuato domani mattina nell'ospedale di Perugia. Gli specialisti nominati dalla procura, il dottor Luca Tomassini e la dottoressa Paola Melai, dovranno effettuare anche l'esame tossicologico, come imposto dal pm in casi come questi. Ieri mattina nel luogo dove la macchina si è schiantata, alcune persone hanno deciso di lasciare diversi mazzi di fiori. Rose bianche come la purezza dei 4 giovani, che un destino tanto beffardo ha voluto portare via troppo presto.

Schianto nella notte, perdono la vita 4 giovani: una è minorenne

