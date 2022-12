Terni, volontaria racconta la sua esperienza in trincea contro il Covid

04 dicembre 2022 a

"La cosa che mi ha colpito e che mi ha spinta a entrare a far parte del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta è la possibilità di fare assistenza sanitaria, perché un giorno vorrei diventare medico". Così Sara Materazzi (nella foto), volontaria del Cisom di Terni-Amelia in occasione della giornata internazionale del volontariato che si celebra lunedì 5 dicembre. "Ho sempre desiderato fare volontariato perché credo che anche i piccoli gesti possano fare la differenza. Così, sul finire del 2019, ho indossato finalmente il basco rosso del Cisom, ignara di quello avrei dovuto affrontare da lì a pochi mesi. Del resto, nessuno di noi si aspettava di vedere il mondo ribaltato da una pandemia. A marzo 2020 sono stata catapultata nell’emergenza Covid-19. Anche dal punto di vista psicologico è sempre stato pesante perché non potevi avere contatti con le persone, vedevi tutti a distanza, anche noi volontari in rare occasioni facevamo le riunioni in presenza, il tutto veniva fatto al telefono. Il nostro lavoro - continua - si è intensificato, c’erano giorni in cui uscivo alle 8 della mattina per fare rientro alle 8 della sera; mi dividevo tra il triage in ospedale e la preparazione dei pacchi alimentari da portare alle persone che ne avevano bisogno. Fortunatamente fino a questo momento non ho mai rischiato di perdere la lucidità, sono stata abbastanza razionale e sono riuscita a rimanere concentrata sugli obiettivi che ci davamo.

Molte delle persone a cui fornivamo aiuto comprendevano la situazione, ci ringraziavano e avevano sempre una parola dolce per noi. Ricordo, ad esempio, quando abbiamo festeggiato la Pasqua durante il periodo in cui non si poteva uscire, non si poteva andare dai parenti e noi volontari del Cisom che eravamo in servizio ci siamo arrangiati con un pranzo sulla piazza del Comune. Le famiglie che vivevano lì intorno - continua la volontaria - ci hanno visti mangiare tutti separati con la mascherina e ci hanno portato dolci e caffè. Ciò che vivi da volontario è unico, non si può paragonare a quello che provi in altre occasioni, arricchisce non solo la persona che stai aiutando in quel momento ma anche te stesso, sono esperienze che ti formano in maniera unica.

A fine servizio, la sensazione che ti rimane dopo aver aiutato una persona che in quel momento è in difficoltà vale molto di più di qualsiasi altro riconoscimento, perché quando riesci ad aiutare in qualche modo aiuti anche te stesso a sentirti meglio e a fare meglio le cose. Cosa auguro a me stessa? Di continuare nel volontariato e specializzarmi per poter lavorare nella gestione emergenze del Cisom, all’interno della segreteria dove - conclude Sara Materazzi - si acquisiscono e gestiscono tutte le informazioni legate ai soccorsi".

