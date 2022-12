Orvieto, stop dal Comune alle case popolari all'ex caserma Piave

05 dicembre 2022 a

a

a

L'amministrazione comunale di Orvieto non è disponibile a fare case popolari nell’ex caserma Piave (nella foto). Lo ha detto il vicesindaco, Mario Angelo Mazzi, in consiglio comunale sollecitato sull'argomento dall'ex sindaco Giuseppe Germani, capogruppo di Orvieto civica e riformista, che ha illustrato l'interrogazione presentata anche da Cristina Croce (Siamo Orvieto) e Martina Mescolini e Federico Giovannini (Pd) rispetto al futuro dell’edificio dell'ex mensa. Scopo dell'atto, sapere se la proposta dell’assessore regionale di investire per interventi di housing sociale tramite Ater riguardi anche quell’immobile di proprietà dell'Usl Umbria 2 e quali sono gli intendimenti del Comune in merito a tale proposta. Ma anche se i costi del progetto di realizzazione della Casa di comunità hub e dell’ospedale di comunità siano stati adeguati alle nuove condizioni di mercato e se il Comune abbia predisposto tutta la documentazione, piano del traffico e parcheggi compreso, adeguata a sostenere la fattibilità urbanistica dell'intervento.

“L'allora Usl 4 – ha ricordato Giuseppe Germani – aveva acquisito al proprio patrimonio l’immobile dell'ex mensa per la realizzazione del palazzo della Salute come da accordo di programma siglato il 27 luglio 2007, modificato nel 2015. Il valore di acquisto dell’immobile, autorizzato dalla Regione, ammontava a 2,7 milioni di euro secondo il valore di mercato determinato dalla perizia di stima redatta nel 2007”. “Ogni ente – ha spiegato il vicesindaco – tende ad utilizzare immobili di sua proprietà, la cosiddetta Rems sarebbe destinata ad attività dell'Usl. Quello della Casa della salute era un vecchio progetto che è diverso e che riguarda la sanità nel post Covid. La Regione ha a disposizione di Orvieto sei milioni di euro per case popolari e ha indicato di intervenire nell’edificio truppa dell’ex caserma, equivalente a 30 appartamenti per 5 mila metri quadrati.

La caserma si sviluppa però su 24 mila metri quadrati e quindi si dovrebbero ipotizzare semmai le case popolari nella caserma insieme ad altre attività, pensando perciò ad un progetto complessivo che sia compatibile, così da non ripetere il problema del Borgo, ad Orvieto Scalo”.

