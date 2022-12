Perugia, al lavoro per Capodanno Rai: spot con Emanuela Aureli

Sabrina Busiri Vici 05 dicembre 2022 a

A Perugia l’attenzione sull’allestimento del Capodanno Rai quest’anno supera di gran lunga ogni altro evento. Così dopo quanto affermato dall’assessore Merli: “Sarà un grande evento corale, di piazza, per il quale non si prevedono biglietti, posti a sedere o riservati”, resta da capire come sarà il piano logistico e di sicurezza.

Il Capodanno Rai fa traslocare il maxi albero di Natale

Intanto dalle prime indiscrezioni che trapelano si apprende che si sta lavorando all’ipotesi di due soli punti di accesso al grande show condotto da Amadeus. Il primo, da via dei Priori, che porterebbe all’anello principale in piazza IV Novembre e il secondo da piazza Italia che permetterebbe l’ingresso in corso Vannucci. Ma al momento è un’ipotesi, per l’ufficialità bisognerà attendere. “Metà dicembre - aveva precisato l’assessore Merli in conferenza stampa - allora si avrà la definizione del piano per la sicurezza con tutti i soggetti competenti. Poi forniremo le informazioni di carattere logistico di interesse per chi intende partecipare”. Nel corso del mese è anche previsto l’avvio della comunicazione ufficiale dedicata all’evento anche sui social network del Comune. Intanto la Rai sta lavorando alla produzione degli spot promozionali che andranno in onda sui canali televisivi.

Capodanno Rai: c'è il primo ok per i camerini nel chiostro di San Lorenzo

Domenica 4 dicembre l’attrice e imitatrice ternana Emanuela Aureli ha fatto tappa in città per girare gli spot. Tutta la giornata è stata dedicata alle riprese, che procederanno anche in altre località dell’Umbria. Tra le tappe effettuate dalla troupe: San Francesco al prato, la Galleria nazionale dell’Umbria, ovviamente piazza IV Novembre. Fermata d’obbligo è stata anche la chiesa di San Costanzo dove si è parlato anche della tradizione del torcolo legata appunto al Santo patrono. Nei prossimi giorni le riprese, come detto, proseguiranno, e la troupe tornerà anche in città per completare ciak su scorci e panorami che, ieri, a causa del cattivo tempo non è stato possibile effettuare.

Nel capoluogo sarà un Natale con tanto verde e con poche luci

