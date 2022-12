Umbria, a Gualdo Tadino è caccia al neo milionario del Superenalotto

Salvatore Zenobi 05 dicembre 2022 a

In Umbria è caccia al neo milionario. Da sabato sera, 3 dicembre, in città è scattata la ricerca del fortunato vincitore che, giocando una schedina nella cartolibreria Biancospino di via Flamina, si è portato a casa un po’ più di un milione di euro, 1.150.947,88 per l’esattezza, giocando una schedina da pochi euro e centrando un 5+1 al Superenalotto. Sono tante le possibilità che sia proprio un gualdese.

Si tratta dell’unica vincita in tutta Italia, che è alla ricerca del 6 che vale ora oltre 320 milioni di euro, per una combinazione del 5+1 che non si verificava dal 28 luglio scorso, quando erano stati in due a centrare la vincita.

Per azzeccare i sei numeri del 5+1 è bastata una schedina due panelli come fanno sapere dalla Sisal che gestisce il Superenalotto.

Ieri mattina la cartolibreria Biancospino era chiusa per turno, è anche un’edicola e si alterna la domenica con le altre della città, ma in tanti si sono recati in zona per cercare di saperne di più. La titolare Elisa Mannocci spiega: “Ufficialmente non è ancora arrivata la comunicazione della Sisal, ma è certo che si tratta di una schedina da due colonne”. Dalla Sisal confermano: “Si tratta di una schedina due pannelli, sicuramente la spesa sostenuta è inferiore a 5 euro”.

Dalla cartolibreria tra l’altro si apprende che “essendo così alto il jackpot le giocate sono aumentate notevolmente. Anche il cliente della cartoleria che ha due euro di resto le usa per una giocata casuale” spiega Elisa Mannocci che è logicamente contenta per la vincita, anche se non ha idea di chi possa essere il vincitore del milione. Infatti, al momento, non si sa neanche se il fortunato, o la fortunata, sia di Gualdo Tadino o di passaggio, l’edicola si trova lungo la Flaminia. Non si sa neanche se si tratti di un giocatore abituale o uno dei tanti che in questi giorni, complice il jackpot alle stelle oltre 321 milioni di euro per l’estrazione di domani sera, tenta la fortuna con una semplice giocata. Fortuna che questa volta è stata centrata, anche se forse ci può essere il rammarico per quell’unico numero non azzeccato che avrebbe moltiplicato per trecento la vincita.

Non è la prima volta di una vincita notevole presso la cartolibreria Biancospino. Infatti, come ci spiega la stessa titolare c’era già stato un “5” che aveva fruttato 22 mila euro al vincitore. “Quella volta era stato un gualdese che poi ce lo aveva fatto sapere. Ma questa volta dubito che si faccia vivo” commenta Elisa Mannocci. Certo che il vincitore un pensiero per la ricevitoria lo potrebbe fare considerando che la Sisal non riconosce nessun premio al titolare in caso di vincita.

Intanto sulle pagine social della cartolibreria Biancospino viene augurato “un indimenticabile Natale al vincitore”.

Comunque i 1,150 milioni di euro rimane la seconda vincita di sempre totalizzata a Gualdo Tadino dall’introduzione dell’euro. La più alta rimane quella totalizzata con un biglietto de Il Miliardario da 5 milioni di euro venduto presso il Bar Jolly nel gennaio-febbraio 2019. Da valutare il valore che avrebbero oggi i 665 milioni di lire vinti con un 13 al Totocalcio oltre venti anni fa al Cerqueto. Subito dopo arriva un jackpot nazionale da 229 mila euro e la recente vincita, agosto del 2022, da 100mila euro presso il Bar Tadinum.

