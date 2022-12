Le prof dei ragazzi morti nello schianto: "Erano tutti bravi, non saranno mai dimenticati"

Carlo Stocchi 04 dicembre 2022 a

a

a

Dolore e silenzio. Rabbia e incredulità. Lacrime. Tante lacrime che fanno da cornice a una dramma: quello di aver perso l'amico, il compagno, il vicino di casa. Le due dirigenti scolastiche scioccate che a stento trattengono la commozione, la classe che resta in aula nonostante cancellato le lezioni e molti messaggi di cordoglio da parte di una intera comunità. E' il dramma che vive Città di Castello (e non solo) per i quattro ragazzi morti nell'incidente nella notte tra venerdì e sabato. ''E una persona meravigliosa'' ha detto la dirigente scolastica del Patrizi-Baldelli-Cavallotti, Marta Boriosi, dove andava a scuola Gabriele Marghi. Si ricorda bene del ragazzo, tranquillo, disponibile, ancora legato agli insegnanti.

Strade maledette, quattro giovani vite spezzate: Nico, Natasha, Gabriele e Luana

La professoressa Valeria Vaccari, preside del Franchetti Salviani, racconta delle due ragazze, entrambe studentesse dell'Itis: ''Baldacci – ha detto – si era diplomata nel corso Amministrazione finanza e marketing, mentre Ballini frequentava l'ultimo anno del corso di grafica ed era anche una rappresentante degli studenti. Erano due splendide ragazze''. La preside parla di un ''silenzio ierreale'' ieri mattina quando è entrata a scuola, dove ''tanti ragazzi piangevano''. Lei si è recata nella classe che frequentava Luana per parlare coi ragazzi. ''Ho solo detto loro che non ci sono parole e che se volevano potevano pure andare a casa'' ma alla fine nessuno si è alzato: sono tutti rimasti in classe, come se volessero - almeno lì – essere vicino alla compagna che non c'è più e trasformarsi in una sorta di barriera invisibile per difenderla.

x 1 / 5

Il professore Andrea Franceschetti, ha ricordato Nico Dolfi che aveva studiato a Sansepolcro. Nei profili social dei ragazzi di Città di Castello e non solo, sono apparse poesie, immagini, fotografie e tanto altro per ricordare le vittime. Una folla commossa e commovente che sta cercando di capire come sia possibile che la vita di 4 ragazzi si sia spezzata in un modo così assurdo e tragico. Un evento destinato a restare scolpito a lungo nell’immaginario della gente altotiberina. Alle prese con un lutto che ha davvero pochi precedenti. Anche se quel tratto di strada 23 anni fa fece registrare un drammatico incidente sempre con 4 morti.

Schianto nella notte, perdono la vita 4 giovani: una è minorenne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.