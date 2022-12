Rebus oggi domenica 4 dicembre su Rai 3

04 dicembre 2022 a

a

a

Oggi pomeriggio, domenica 4 dicembre, in tv su Rai 3, Rebus dalle ore 16.30. Psicanalisi e geopolitica nel programma di Corrado Augias e Giorgio Zanchini. Il lavoro del lutto. L’esperienza della perdita ci accompagna nella vita, e il rischio è di perderci insieme a chi abbiamo perduto. Eppure, ci racconta lo psicoanalista Massimo Recalcati, lutto e nostalgia ci ricordano come lo sguardo indietro può anche nutrirci e illuminarci. E ancora. Tornano gli imperi? Nuove e vecchie potenze si muovono nei conflitti di oggi, dall’invasione in Ucraina alle molte altre guerre nel mondo, così come si scontrano sul campo economico ed energetico. Il direttore de la Repubblica Maurizio Molinari racconta i quattro, aspiranti, grandi imperi di oggi: Russia, Unione Europea, Stati Uniti e Cina.

Guerra, Covid e opposizioni al centro di Mezz'ora in più

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.