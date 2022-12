Perugia, un villaggio di caramelle e cioccolate con Dolcissima

Sabrina Busiri Vici 04 dicembre 2022 a

A Perugia la pasticceria diventa street food. Dolcissima si basa proprio su questo format. Sarà allestito un villaggio da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre nel cuore della città, in corso Vannucci, con pasticceria, cioccolateria, caramelle, torroni, dolci tipici e tante prelibatezze natalizie.

A portarla in Umbria è lo staff della società Maindra di Roma. Dolcissima sarà, dunque, una sorta di debutto, da replicare in altre città italiane. Secondo quanto riporta l’organizzazione rappresentata da Graziano Bombaci: “con Dolcissima vogliamo dare la possibilità ai visitatori di trovare sotto casa dolci tipici di ogni regione, dalla Sicilia al Tirolo e viceversa, e poi tanto cioccolato che non può mancare specialmente in questa città. Partiamo dall’Umbria, grazie alla collaborazione con il Consorzio Perugia in centro, con 28 stand che saranno collocati da metà corso Vannucci e arriveranno fino a piazza Italia. Poi ci saranno attività laboratoriali, cake design, proposte di nuove tecniche di lavorazione del dolce tenute da maestri pasticcieri, uniti a intrattenimento per bambini e a tanti giochi”.

Gli organizzatori sottolineano che vogliono andare oltre l’idea tradizionale del consumo di pasticceria: seduti a tavolino con il piattino in porcellana con la fetta di torta e accanto la tazza fumante di cioccolato. Loro, invece, puntano a un concetto più smart, più rapido, più adatto alla nostra contemporaneità. “Ecco stiamo parlando di uno street food dolce - viene specificato - rivolto a un pubblico di ogni fascia di età da vivere nel centro storico delle nostre città”.

L’inizio delle attività sarà alle 10 per protrarsi fino a notte.

Con Dolcissima la città darà il via ai mercatini di Natale che proseguiranno nel mese di dicembre.

