Umbria, vince oltre un milione al Superenalotto a Gualdo Tadino

03 dicembre 2022 a

a

a

Vincita super fortunata a Gualdo Tadino con il Superenalotto: nel concorso di sabato 3 dicembre 2022, giorno in cui il concorso festeggia i 25 anni, è stato centrato un 5+1 da 1.150.947 euro.

Assisi, vinti a Petrignano 126.804 euro con il Superenalotto

La giocata è stata fatta al punto vendita Sisal di via Flaminia 181. In città si è subito scatenata la caccia al novello milionario. Per adesso, però, la sua identità rimane sconosciuta. Nessun 6, invece, durante quest’ultima estrazione per cui il Jackpot vola a 321,6 milioni. Una giornata fortunata in Umbria perché tra i cinque vincitori con 5 punti uno è a Deruta e conquista un bel gruzzolo: 74.368,94 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.