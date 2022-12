San Giustino, schianto nella notte: perdono la vita 4 giovani

03 dicembre 2022 a

Drammatico incidente nella notte di sabato 3 dicembre in via Umbria a San Giustino. Erano da poco passate le una quando una Fiat Punto è uscita di strada. A bordo quattro giovani, due ragazze e altrettanti ragazzi, diretti a Sansepolcro. Nello schianto tutti hanno perso la vita. Automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme, sul posto i carabinieri della compagnia di Città di Castello, i vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118. Ma per i quattro giovani non c'è stato nulla da fare, tutti hanno perso la vita nello schianto. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo. In quel momento la strada era bagnata causa pioggia e questo potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo al giovane che era alla guida. Tre vittime abitavano a Città di Castello, la quarta a Monte Santa Maria Tiberina.

IN AGGIORNAMENTO

