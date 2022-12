Guardea, mamma e figlia di 5 anni intossicate dal monossido di carbonio

03 dicembre 2022 a

Tragedia sfiorata venerdì 2 dicembre a Frattuccia di Guardea. Madre e figlia sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio della caldaia. A dare l'allarme è stato il padre della donna e nonno della bambina che, entrando in casa, le ha trovate svenute, una sulla scrivania e l'altra in terra.

Mamma e figlia dopo essere state trasportate all'ospedale Santa Maria di Terni hanno iniziato a migliorare e sono state quindi dichiarate dai medici fuori pericolo. Malgrado il miglioramento e le condizioni discrete sono state ricoverate in via precauzionale. La mamma 30enne e la bambina di poco più di cinque anni erano in casa perché avevano l'influenza e il padre della donna in tarda mattinata aveva portato loro il pranzo. Quando è entrato le ha trovate prive di sensi e ha chiamato i soccorsi. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che intervenuti sul luogo hanno trasportato mamma e figlia in codice rosso all'ospedale Santa Maria di Terni. Dai primi sopralluoghi effettuati dai vigili del fuoco sembra che ci sia stato alla base dell’incidente un malfunzionamento della caldaia. Poi naturalmente bisognerà attendere il termine delle indagini per capire quale sia stato il guasto che ha portato alla perdita di monossido di carbonio. I vigili del fuoco hanno riscontrato un livello di saturazione degli spazi interni, prossimo al rischio esplosione. E pensare che la caldaia era stata sostituita recentemente.

Poteva essere una tragedia che fortunatamente è stata scongiurata grazie all'arrivo del padre della 30enne e nonno della piccola. “Bisogna fare molta attenzione - spiega il sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi - con le caldaie ed ora è importante capire quale sia stato il danno che ha causato la perdita del monossido di carbonio. Auguro a mamma e figlia una veloce guarigione. Raccomando a tutti i cittadini di prestare grande attenzione se si avverte che c'è qualche anomalia nella caldaia che può indicare un malfunzionamento. E' di fondamentale importanza intervenire alle prime avvisaglie”.

