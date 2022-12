Umbria: Castiglione del Lago, si accende l'Albero sull'acqua

Nicola Torrini 03 dicembre 2022 a

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’accensione dell’albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque del lago Trasimeno. Mancano infatti appena cinque giorni alla cerimonia, in programma giovedì 8 dicembre, che darà il via a Castiglione del Lago a un mese di eventi natalizi. La manifestazione Luci sul Trasimeno, organizzata dall’associazione Eventi Castiglione del lago, proseguirà, infatti, fino all’8 gennaio con una moltitudine di iniziative e spettacoli di ogni tipo, rivolti sia agli adulti che ai più piccoli. Nell’attesa dell’inaugurazione, intanto, ieri a Perugia, nel palazzo della giunta regionale, il sindaco Matteo Burico e il presidente di Eventi, Marco Cecchetti, insieme alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, al sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, e al consigliere della Pro Deruta, Paolo Ricciarelli, hanno presentato il ricco cartellone di Luci sul Trasimeno e il nuovo brand Il Natale accende l’Umbria.

Un progetto, quest’ultimo, che coinvolge i due comuni umbri ed è volto a promuovere in sinergia due opere artistiche uniche nel loro genere: l’albero di Natale costruito sull’acqua di Castiglione del Lago e, al contempo, l’albero di Natale in ceramica più grande del mondo di Deruta. “Molto bella questa iniziativa congiunta, con questi due alberi di Natale così particolari e attrattivi – ha dichiarato Tesei –. Un progetto che rientra perfettamente nella nuova strategia comunicativa e turistica della Regione Umbria e che stiamo sviluppando anche per queste festività natalizie”. “Un segnale importante in termini di comunità regionale e marketing territoriale – ha commentato Burico –, magari da estendere in futuro anche ad altre aree. Un’iniziativa che nasce sotto l’egida del nuovo logo Umbria cuore verde d’Italia per testimoniare come qui ci siano tanti cittadini e tante associazioni che vogliono investire sull’immagine di questa regione e su un indotto importante, quello turistico. Per quanto ci riguarda, dobbiamo dare atto che l’attivismo di un’associazione ha portato importantissimi risultati, ideando il grande albero in acqua in un mese dell’anno in cui altrimenti non ci sarebbe stato movimento turistico”.

La terza edizione di Luci sul Trasimeno inizierà alle 17.30 l’8 dicembre, con la prima accensione dell’albero e una cerimonia inaugurale che prevede spettacoli di luce e musica, tra danza e teatro. “L’energia utilizzata per accendere l’albero e alimentare l’evento nel suo complesso – ha sottolineato Cecchetti – proverrà interamente da fonti rinnovabili, grazie al sostegno e al contributo di Futura Energie. L’altro dato rilevante è che l’intera manifestazione sarà totalmente a misura di bambino con la novità assoluta dell’ingresso gratuito fino a 12 anni nell’accesso al Percorso dell’albero e alle iniziative a esso collegate”. E proprio ai bimbi saranno dedicate molte delle iniziative programmate all’interno del percorso. Il programma completo su www.lucisultrasimeno.it.

