Perugia, il Capodanno Rai fa traslocare il maxi albero di Natale

Sabrina Busiri Vici 03 dicembre 2022 a

a

a

Il Natale a Perugia si è acceso. Tra le novità volute dall’amministrazione quest'anno c’è l’allestimento dei 100 alberi a cura dei bambini con addobbi green. E sempre nel segno del verde, per la prima volta si sta allestendo un albero di tredici metri e mezzo in piazza Italia. In realtà inizialmente la sede scelta era nel cuore di corso Vannucci, in piazza della Repubblica, ma le regole imposte dal Capodanno Rai hanno fatto trasferire la struttura proprio davanti alla Prefettura.

Nel capoluogo sarà un Natale con tanto verde e con poche luci

Regole che investono molto altro e di cui si saprà di più nei prossimi giorni. “A metà dicembre il piano di sicurezza dell’evento di Rai 1 sarà definito con tutti i soggetti competenti, quindi forniremo le informazioni di carattere logistico di interesse per chi intende partecipare, non si prevedono biglietti, posti a sedere o riservati”, ha chiarito l’assessore Luca Merli che sta seguendo in prima persone le operazioni de L’anno che verrà”.

Nel tornare al Natale, l'’accensione del maxi albero sarà sabato 10 alle 18; mentre le luminarie, allestimento a cura del Consorzio Perugia in centro, si accenderanno fin da sabato 3 dicembre. Intanto ieri, venerdì 2 dicembre, con la benedizione dell’arcivescovo Ivan Maffeis al presepe delle logge di Braccio, simbolo di tutti gli allestimenti della Natività realizzati, la città è entrata nelle celebrazioni e nel clima di festa. “Partecipazione e sostenibilità sono le parole chiave di quest’anno”, sintetizza l’assessore Gabriele Giottoli nella presentazione a palazzo dei Priori alla presenza di sindaco, vice sindaco, altri rappresentanti istituzionali e membri delle associazioni coinvolte.

A iniziare da questo fine settimana, per tre weekend consecutivi, dalle 15 alle 18, le vie delle acropoli ospiteranno spettacoli di magia, teatro, letture animate, musica e Babbo Natale. Di sabato, inoltre, dalle 18 in poi dj-set e gruppi musicali nelle vicinanze di diverse attività economiche proprio per animare il momento dell’aperitivo.

Palazzo dei Priori salva la sala dei Notari: c'è l'ok della Rai per i camerini a San Lorenzo



Piazza Matteotti, sempre grazie al Consorzio, diventa luogo ludico con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il percorso di arrampicata (sabato 3 l’apertura ndr).

Potenziati i mercatini. Dal 17 dicembre all’8 gennaio toneranno al Cerp della Rocca Paolina gli stand con produzioni artigianali, gastronomiche e curiosità. Bancarelle anche in corso Vannucci, piazza della Repubblica e piazza Italia fin dal prossimo mercoledì. Nella stessa data sarà inaugurata la prima edizione di Dolcissima Perugia, manifestazione dedicata ai prodotti tipici del periodo.

Cene e scambi di auguri saranno organizzati nel segno del Natale & friends con il coinvolgimento dei cinque borghi e dei sette quartieri della città.

Porte aperte nei musei per laboratori diretti ai più piccoli. In molti hanno aderito. Ecco l’elenco: la Galleria nazionale dell’Umbria, Isola di San Lorenzo, Museo archeologico nazionale, Palazzo Baldeschi, Fondazione Ranieri di Sorbello, Palazzo della Penna e Post.

Concerti e mostre completano l’elenco delle iniziative. Si parte con Quattro Note nei Quartieri a cura della Fondazione Perugia Musica Classica, percorso musicale di quattro concerti, realizzato a San Marco, Colombella, Montelaguardia e Ponte Felcino. Meno natalizio ma di grande coinvolgimento anche We Will Rock You: evento di musica e teatro in omaggio a Freddy Mercury, a cura di Omphalos Lgbti che si terrà l’Università per Stranieri L’elenco degli eventi è lungo perciò meglio consultare opuscolo o sito del Comune.

Per le feste, infine, è prevista una agevolazione per chi viaggia in bus, treni e minimetrò. Nei primi tre fine settimana di dicembre sarà possibile utilizzare il titolo di viaggio corsa singola UP (1,50 euro) da un adulto e un minore fino a 12 anni (un minore per ciascun adulto) estendendo quindi la gratuità dai 6 ai 12 anni.

Dehors prorogati fino all'8 novembre 2022





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.