Perugia, la stilista Monia Filippetti firma la sua prima collezione di foulard

Il lockdown ha cambiato la vita di Monia Filippetti. Perugina, imprenditrice, proprio durante il lungo periodo di stop imposto dalla pandemia Monia ha guardato indietro, alla sua formazione compiuta all’Accademia di moda e costume di Roma, e si è data un futuro più colorato che ha dato valore aggiunto all’attività che porta avanti con l’agenzia di pubblicità. Ed è nata Monos, azienda di moda con sede a Perugia nel quartiere di Madonna alta, oggi alla prima collezione: foulard di seta ispirati alla musica.

“Jazz è il titolo di questa prima collezione al debutto - racconta Filippetti -. L’idea che perseguo è quella di far convivere arte e moda in qualcosa di unico che ho voluto esprime e sintetizzare nel marchio Monos, dal greco solo, unico”. E Monia prosegue: “Monos è anche il modo in cui reinvento il foulard traendo ispirazione dal cubismo di Picasso. La seta diventa una tela sulla quale trasferisco opere reinterpretate in base alla mia sensibilità”. Il foulard, dunque, nelle creazioni di Filippetti da accessorio diventa un capo assoluto che definisce lo stile di una donna. E nel suo sito si legge: “Monia, con la sua cromofashion, neologismo da lei creato, non ama seguire le tendenze, preferisce guidarle lasciandosi ispirare dal mondo dell’arte che, attraverso un sapiente accostamento di colori e forme, trasforma in moda”.

Il suo show room e la distribuzione delle sue creazioni sono online (www.monosmoda.it). “Ho anche attivato dei contatti in negozi di Perugia e in altre città - aggiunge - ma la vendita online mi permette una gestione più comoda e la sicurezza nei pagamenti”.

Appena realizzato a Gubbio uno shooting fotografico, le pietre delle città umbre fanno da sfondo alle sue creazione che nella collezione Jazz vogliono rendere omaggio a una regione dove il jazz è protagonista. “La collezione è rivolta a chi ama esprimersi con eleganza e personalità, facendo della spontaneità il suo il punto di forza”, precisa la stilista.

A Monia non resta, quindi, che proseguire nel pentagramma dell’arte che ben reinterpreta giocando con i colori. Da vera artista.

