Perugia, strade colabrodo nella zona industriale: segnalata da giorni una perdita d'acqua

Alessandro Antonini 03 dicembre 2022

Strade colabrodo: mentre l’amministrazione municipale lavora all’applicazione informativa per segnalare le criticità al Comune, i cittadini continuano a inviare foto e richieste di intervento. Per la maggior parte inascoltate. E’ il caso delle buche che lavoratori e residenti indicano nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. Da via Dottori a via Soriano, l’asfalto è costellato di crateri e in alcuni tratti risulta al limite dell’impraticabilità.

In via Soriano in particolare una buca si colloca proprio all’altezza dell’impianto semaforico ed è responsabile della rottura di decine di sospensioni.

E’ un pericolo costante per le auto in transito. In via Dottori invece c’è una perdita occulta d’acqua, verosimilmente, dato che l’asfalto è costantemente bagnato e la superficie si sfalda sotto il colpi del traffico quasi sempre intenso in quella zona. E' segnalata da giorni.

Intanto ha riaperto ieri al transito, con un mese abbondante di ritardo sui tempi annunciati inizialmente (15 ottobre) via Ripa di Meana. Ma riapre a scartamento ridotto: per il momento possono passare le auto, non i pedoni. “Lo stato di avanzamento dei lavori consente la riapertura al traffico delle auto, mentre il transito pedonale resterà ancora interdetto fino al completamento della ringhiera lungo il nuovo marciapiede, delle lavorazioni lungo la scarpata a valle di via del Cortone e del consolidamento del muro del Bottinelli”, ha precisato l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini in occasione del sopralluogo prima della riapertura.

