Rotatoria lungo la variante del Cerro, finanziati i lavori

E' stata finanziata con 475 mila euro la nuova rotatoria sulla variante del Cerro. Verrà realizzata all’altezza dell’incrocio più vicino alla E45, nell’intersezione della strada provinciale 375/4 (che conduce proprio alla superstrada) con la strada comunale della frazione di Marsciano, in uno dei punti ritenuti di maggiore pericolosità.

L’opera, per la quale esiste un progetto definitivo fatto dagli uffici della Provincia, comporterà anche la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione e la sistemazione degli accessi ai campi agricoli e alle attività commerciali che si trovano ai lati della strada. A stanziare l’importo, per l’annualità 2024, è stata la Regione Umbria con fondi messi a disposizione dallo Stato per la messa in sicurezza di strade e altri interventi sulla viabilità.

“E' stato ottenuto un importante risultato – spiega il sindaco Francesca Mele – che trova la piena soddisfazione di tutta l’amministrazione. Fin dal nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare insieme alla Provincia e alla Regione per definire un percorso di messa in sicurezza di questa importante arteria stradale del nostro territorio, caratterizzata da grandi volumi di traffico e da una elevata pericolosità come purtroppo dimostrato, negli anni, dai molti incidenti, anche mortali. Con il finanziamento di questa rotatoria raggiungiamo uno degli obiettivi prioritari in fatto di interventi sulla sicurezza stradale che l’amministrazione si era posto. Ringrazio il lavoro fatto dagli uffici comunali, provinciali e regionali, da tutti gli amministratori, a partire dall’assessore Francesca Borzacchiello e dal presidente del Consiglio comunale Vincenzo Antognoni e naturalmente l’amministrazione regionale con in particolare la presidente Donatella Tesei, gli assessori Enrico Melasecche e Paola Agabiti e il presidente della Seconda Commissione consiliare Valerio Mancini. Un vero e proprio lavoro di squadra, che in questi tre anni si è costantemente alimentato di contatti e incontri, che ha dato i suoi frutti a beneficio di tutta la nostra comunità”.

