Narni, masso frana dalla rupe e si ferma vicino alla strada Tiberina

La Provincia di Terni ha proceduto nel corso della mattinata di venerdì 2 dicembre alla chiusura temporanea di un tratto della strada statale Tiberina 3 Ter nel comune di Narni, nella zona che si trova nei pressi della centrale idroelettrica. Il provvedimento, assunto in via precauzionale, si è reso necessario a seguito del distacco di un masso dalla rupe sovrastante. Il masso non è caduto sulla carreggiata e si è arrestato proprio a ridosso delle barriere di protezione.

Sono ancora in corso le verifiche dei tecnici al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza per chi viaggia lungo l'arteria stradale. La Provincia di Terni, intanto, ha allestito l'opportuna segnaletica per avvisare gli automobilisti e i camionisti in transito sulla Tiberina 3 Ter. Restano ancora da accertare con più esattezza le cause che hanno portato al distacco improvviso del grosso masso (nella foto) nei pressi della sede stradale.

