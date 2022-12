Città di Castello, fiamme danneggiano falegnameria

02 dicembre 2022 a

Incendio nel cuore della notte nella zona industriale di Città di Castello. Le fiamme hanno distrutto una catasta di legno e danneggiato una falegnameria.

Ci sono volute oltre tre ore di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello per domare le fiamme che hanno lambito l'azienda in via Treves, situata proprio a ridosso della frazione di Cerbara.

Il rogo ha interessato una catasta di legno, risulta di lavorazione, che era stata sistemata all'esterno dell’azienda.

Era da poco passata la mezzanotte quando il materiale, una ventina di quintali di legna, è andato a fuoco: l'allarme è stato scattato perchè alcune persone hanno notato una colonna di denso fumo nero sprigionarsi da una zona adiacente l'azienda e hanno sentito un fortissimo odore di bruciato.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato a operare per spegnere le fiamme: incendio domato dopo circa tre ore. In supporto è arrivata anche una autobotte dalla caserma di Sansepolcro. Nonostante l'intervento immediato dei pompieri, ci sono stati rilevanti danni alla falegnameria, visto che è stato compromesso l'interno impianto elettrico, le fiamme hanno distrutto alcune finestre e danneggiato in maniera importante diversi pannelli del soffitto. Non solo ma anche alcune macchine industriali sono state fatte fermare e con esse anche la produzione. Il titolare è stato svegliato intorno all'una ed è subito andato nell'azienda per cercare di capire l'entità del danno.

In via Treves sono arrivati anche gli agenti della polizia del commissariato tifernate per cercare di capire le cause dell'incendio. Gli agenti stanno effettuando indagini a 360 gradi senza tralasciare nessuna pista.

