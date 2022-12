Narni, ritrovati dalla polizia locale due minori scomparsi da una casa famiglia

02 dicembre 2022 a

a

a

Una brutta storia con un lieto fine grazie alla polizia locale che ha evitato a due minori di finire nei guai. A segnalare la storia è stato l’assessore Luca Tramini che è stato col fiato sospeso insieme a due operatrici della polizia locale che erano in servizio a Narni Scalo (nella foto) durante la mattinata di mercoledì 30 novembre e si erano accorte che qualcosa non andava. Mentre erano impegnate nelle operazioni ordinarie di controllo del territorio, infatti, gli agenti hanno individuato due minori, evidentemente disorientati, lungo via Tuderte e l’esperienza ha subito fatto scattare l’allarme. Immediatamente le vigilesse si sono avvicinate e hanno iniziato a chiedere informazioni, scoprendo, con non poca difficoltà, che, i due ragazzini, erano fuggiti nottetempo da una casa famiglia nelle Marche.

Ritrovato dalla polizia ferroviaria ragazzo di 16 anni scomparso nel nulla

I due minori non avevano con sé né i documenti di riconoscimento, né i telefonini e parlavano a stento. Ed è stato assai complesso ricostruire tutta la vicenda. Alla fine il terrore: i due ragazzi di appena 16 anni erano fuggiti da una casa famiglia di Jesi per andare a Roma, senza una meta precisa con l’idea di dormire o per strada o ancor peggio alla stazione. Arrivati all’altezza di Narni il capotreno li ha obbligati a scendere dal regionale perchè senza biglietto e i due non sapevano più cosa fare o dove andare. Pertanto il comando della polizia locale ha avviato una rapida indagine d’intesa con i carabinieri di Jesi riuscendo così in breve tempo a risalire alla casa famiglia, alla quale i due minori erano affidati.

Minori italiani scomparsi, sono spesso vittime di disagi familiari e relazionali

Una volta stabiliti i contatti con i titolari della casa in cui i due giovani risiedono abitualmente, hanno comunicato il loro ritrovamento. “Una brutta avventura - ha commentato l’assessore Luca Tramini - che grazie all’intervento della polizia locale di Narni, alla quale va il mio plauso, si è conclusa nel migliore dei modi. I due ragazzi in serata sono stati recuperati dai rappresentanti della casa famiglia, ai quali erano stati affidati, che si sono attivati per venire a Narni e riaccompagnare in sede i fuggitivi. Un grazie al lavoro degli operatori di polizia locale che hanno soccorso ed assistito i due ragazzini fino all'ultimo attendendo con loro, ben oltre l’orario di servizio, l’arrivo dei tutori”.

Scappa per amore, trovata alla frontiera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.