Terni, accende petardo trovato per terra e nell'esplosione perde 4 dita

Maria Luce Schillaci 02 dicembre 2022 a

Pensava fosse un fumogeno e lo ha preso in mano, poi lo acceso e un’esplosione terribile gli ha dilaniato una mano. Non era infatti un fumogeno bensì un petardo, una sorta di ordigno che ha fatto saltare quattro dita a un uomo di 52 anni. L’incidente è avvenuto giovedì primo dicembre intorno alle 10 in piazza della Pace, a Terni. L’uomo, un ternano, è rimasto gravemente ferito a una mano, pochi attimi che potevano avere conseguenze ben più gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine, il 52enne si è accorto che a terra c’era quello che riteneva fosse un innocuo fumogeno e così ha deciso di accenderlo. Si trattava invece di un grosso petardo che è scoppiato e gli ha dilaniato l’arto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 chiamati da alcuni passanti sconvolti da quanto accaduto. L’uomo è stato subito soccorso ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Maria dove i sanitari gli hanno prestato immediatamente le prime cure. Quindi è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durato alcune ore ma, nonostante l’impegno dei medici e dei tecnici di Ortopedia, purtroppo il 52enne ha perso quattro dita: i danni gravissimi ne hanno richiesto l’amputazione.

L’uomo può ritenersi fortunato poiché la deflagrazione dell’ordigno avrebbe potuto causare danni ancora più gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nor arrivati sul luogo dell’ incidente per gli accertamenti di rito: c’è da capire il motivo per cui quel petardo si trovasse a terra, lasciato in un luogo pubblico molto frequentato come piazza della Pace, al quartiere Italia, in balìa di tutti, bambini compresi. In simili casi, in presenza di petardi inesplosi trovati sul selciato, è bene subito avvisare le forze dell’ordine senza mai raccoglierli o toccarli, un monito che bisogna tenere bene a mente soprattutto in questo periodo, con l’avvicinarsi delle festività natalizie e del Capodanno.

