Perugia, per salvare Tevere Comune al lavoro per delocalizzare impianto

Rischio idrogeologico, il Comune di Perugia si muove per riportare al suo stato naturale un ampio alveo del fiume Tevere in località Pretola, circa 10 mila metri. Questo è il fine che si vuole raggiungere con l’approvazione della variante al piano regolatore, passata ieri in terza commissione, per la delocalizzazione in località San Marco della volumetria riferita alla struttura industriale della ex Tecno asfalti in località Pretola.

Il sito produttivo è ormai in abbandono da diversi anni e in completo degrado e l’intera area è ad alto rischio idrogeologico.

“Con una sinergia pubblico privato andiamo quindi a demolire completamente il vecchio impianto di trasformazione degli inerti che si trova lungo il fiume - commenta l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia - rinaturalizzando l’area fluviale, con la ricostruzione dell’argine, la ricollocazione della ghiaia, il ripristino del guado”

La delocalizzazione è stata chiesta proprio a causa della pericolosità idraulica del sito di Pretola, posto in un’area ambientale di grande criticità, utilizzando una legge regionale apposita. “In cambio di questa volumetria - prosegue Scoccia - verrà dato a un privato la facoltà di costruire edifici residenziali in un lotto a San Marco”.

Appena ci sarà sulla variante il sì anche del consiglio, previsto per lunedì, i proprietari si metteranno all’opera presentando subito il permesso a costruire a San Marco e attivando la demolizione a Pretola.

Tra l’altro “già approvata in giunta la valutazione ambientale strategica”, specifica Scoccia. “Così andremo a rinaturalizzare una zona a rischio idraulico molto alta - ribadisce l’assessore - con un intervento che nasce su iniziativa di un privato e si lega a un progetto molto più ampio che l’amministrazione comunale sta portando avanti di rigenerazione urbana nella zona del Tevere che, tra l’altro prevede anche la delocalizzazione dell’ex Agriflor”. E conclude: “In un momento in cui le amministrazioni sono chiamate a fare uno sforzo in più sulla tutela del paesaggio e del territorio riusciamo a realizzare importanti sinergie con il privato che sia assumerà tutti i costi dell’operazione”.

