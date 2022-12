Umbria, per Rai Storia Euridice Axen è Luisa Spagnoli

Sabrina Busiri Vici 02 dicembre 2022 a

a

a

La forza di donna imprenditrice incarnata da Luisa Spagnoli torna protagonista in tv, dopo la fortunata fiction Rai. A farla rivivere nelle sue parole è l’attrice Euridice Axen, la seconda protagonista (dopo Micaela Cescon ndr) de Il segno delle donne, una coproduzione Anele – Rai Cultura, che Rai Cultura proporrà martedì alle 21.10 su Rai Storia con la conduzione di Angela Rafanelli.

La Rai celebra i grandi imprenditori italiani del Novecento: dopo Piaggio e Olivetti, tocca a Luisa Spagnoli

Axen fa rivivere la storia, la personalità e il carattere dell’imprenditrice rispondendo alle domande di Angela Rafanelli con parole realmente usate da Luisa Spagnoli in lettere, diari, colloqui con giornalisti e discorsi pubblici, portati alla luce dagli autori, con la consulenza della storica Silvia Salvatici.

Per ripercorrere le tappe della sua vita e della sua carriera, il racconto viene scandito in due atti rappresentativi di due momenti emblematici delle sue vicende umane e professionali, supportati da un’accurata trasformazione – trucco e costumi – dell’attrice e dai cambi di ambientazione ed elementi scenici. Inoltre, la narrazione si arricchisce di immagini inedite, filmati di repertorio e interviste a testimoni illustri, come la nipote Nicoletta Spagnoli, la storica della moda e docente Sofia Gnoli e la responsabile del Museo Storico Perugina, Maria Cristina Mencaroni.

Luisa Ranieri, lo scatto su Instagram: si mostra come non l'avete mai vista



La nuova edizione del programma, rinnovato nella struttura e nel linguaggio narrativo, vedrà protagoniste anche Piera Degli Esposti, Topazia Alliata, Letizia Battaglia, Sibilla Aleramo e Teresa Mattei. In tutto sei straordinarie donne del Novecento italiano che hanno lasciato un segno profondo nella storia culturale e sociale del nostro Paese. Sei eccellenze femminili italiane, interpretate da attrici, che lottando per le loro idee hanno lasciato un segno nel mondo dell’arte, del cinema, della moda, politica, della letteratura e dell’imprenditoria del nostro Paese.

La sorpresa sui social: i Maneskin vestono Luisa Spagnoli





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.