Perugia, vaga nuda e ferita per strada: scatta l'indagine per aggressione e lesioni

L'hanno trovata mezza nuda, sotto choc mentre vagava in strada, a Ponte Pattoli. Aveva solo pochi indumenti add osso e delle evidenti ferite. Da qui l'intervento del pronto soccorso per le cure immediate. A seguire è stata sentita dagli inquirenti, in particolare dalla squadra mobile della questura di Perugia, diretta da Gianluca Boiano. Si indaga per lesioni, dato che sul corpo della donna, una 42enne di origini brasiliane, sono state accertate numerose contusioni. Gli agenti stanno ricostruendo la vicenda: al momento la testimonianza della vittima risulta frammentata. In una prima fase si è paventata anche l'ipotesi di violenza sessuale, poi esclusa dagli investigatori. Gli approfondimenti investigativi della squadra mobile sono coordinati dalla Procura di Perugia.

La 42enne ha raccontato di essere stata picchiata da una persona nota. Unadonna presente sul posto ha confermato di averla vista con un uomo poco che fosse ritrovata in strada. E' stata sentita come testimone dalla polizia, dopo che è stata raccolta la testimonianza della vittima. Non parla perfettamente l'italiano tanto che è stata necessaria la presenza di un traduttore.

I fatti vanno ricondotti alla relazione che la 42enne avrebbe da qualche tempo: è dentro questo contesto che l'uomo le avrebbe messo le mani addosso.

Gli inquirenti ora devono ricostruire le fasi precedenti con l'ausilio di altre persone che conoscono vittima e presunto aggressore. Ma anche con l'analisi delle videocamere e dei cellulari in uso ai due soggetti.

