Perugia, fuoco alle gomme delle auto in sosta e scritte anarchiche: indaga la Digos

Hanno tentato di incendiare tre auto, davanti alla sede direzionale Unicredit di Madonna Alta. Poi hanno ricoperto una di queste, una vettura aziendale dell’istituto di credito, con scritte anarchiche di solidarietà ad Alfredo Cospito, ristretto al 41 bis. Stando a quanto emerge dagli accertamenti effettuati dalla questura di Perugia, le vetture non sono andate a fuoco perché le fiamme, appiccate alle ruote anteriori, si sono spente da sole prima di estendersi ai mezzi. Il presunto raid anarchico è avvenuto nella notte ed è scattato in contemporanea ad altre parti d’Italia. Due in particolari le scritte con vernice rossa rinvenute sui tre veicoli in sosta: “Fuori Alfredo dal 41 bis” e “fuoco alle galere”.

Anche altre città, Roma in primis, sono state teatro della protesta degli anarchici per il 41 bis a Cospito.

La solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico pescarese ristretto al 41 bis nel carcere di Bancali, in provincia di Sassari, che dal 20 ottobre è in sciopero della fame contro il carcere duro e l’ergastolo ostativo. E’ stato ritenuto responsabile di aver piazzato due ordigni a basso potenziale tra il 2 e 3 giugno 2006 nei pressi della Scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, che non ha causato vittime.

L’indagine è condotta dalla Digos, guidata da Gianfranco Leva. Sono al vaglio le videocamere della zona e alcuni testimoni che avrebbero visto qualcosa dai piano superiori dei palazzi intorno. Il 1 novembre un doppio corteo anarchico di appoggio alla battaglia di Cospito era stato autorizzato a Terni e Spoleto, davanti alle rispettive carceri. Poi nel pomeriggio nel centro di Spoleto è nato un altro corteo, questo non autorizzato, subito disperso dalla polizia in assetto antisommossa. Anche in questo caso è scattata l’indagine della Digos per identificare i soggetti che hanno promosso la manifestazione.

