I vigili del fuoco di Gaifana festeggiano Santa Barbara

02 dicembre 2022

I vigili del fuoco sono una presenza costante e discreta, che i cittadini della fascia appenninica apprezzano. Nel 2022 i loro interventi hanno superato quota 800, in crescita rispetto all’anno precedente. La festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, il 4 dicembre è sempre un momento importante per tutto il personale che apre le porte del distaccamento di Gaifana ai colleghi delle altre rappresentanze dello Stato sul territorio e, soprattutto, ai cittadini. Domenica 4 dicembre la patrona si celebrerà con una cerimonia religiosa al distaccamento di Gaifana, un ritorno alla tradizione consolidata. Saranno presenti, come di consueto, i sindaci e i rappresentanti delle città di competenza del distaccamento, insieme a rappresentanti delle forze dell’ordine e della protezione civile della stessa zona. Ma Santa Barbara serve anche a fare un bilancio delle attività. “A seguito del cambiamento climatico, c’è stato un notevole incremento di incendi, alberi e rami pericolanti. Inoltre l'attività interventistica dei vigili del fuoco si sposta sempre più nel campo degli interventi tecnici come incidenti sul lavoro, allagamenti, dissesti statici, incidenti stradali e del soccorso e ricerca a persona”, fanno sapere dal distaccamento di Gaifana, cui fa riferimento il territorio che va da Nocera Umbra a Sigillo, passando per Gualdo Tadino e Fossato di Vico.

Nel 2022 sono scomparsi gli interventi di igienizzazione e sanificazione dei territori comunali causa l’emergenza sanitaria, che si sono registrati numerosi nel 2020 e nel 2021. Ma sono i numeri che danno la dimensione degli interventi dei vigili del fuoco. Centocinquantasette sono gli interventi legati agli incendi, 139 (-5 rispetto al 2022) sono quelli per le aperture delle porte; 112 (+98) gli interventi legati ad alberi e rami pericolanti, e 27 (-14) gli incidenti stradali che hanno visto presenti i vigili del fuoco, mentre 55 (+8) sono stati quelli relativi al recupero dei veicoli.

Otto gli ascensori bloccati che hanno richiesto la presenza dei pompieri, due nel 2021, mentre venti (-25) sono stati gli interventi di ricerca e soccorso a persona. Dodici le fughe di gas, 7 più del 2022, 11 (-11) le assistenze sanitarie, 56 gli interventi per allagamenti e danni d’acqua con aumento notevolissimo, 147 le bonifiche di insetti. Trentotto gli interventi per dissesto statico e verifica stabilità, più 9, 20 (-6) quelli in soccorso degli animali, due le esplosioni da sostanze esplodente, e 19 le uscite per interventi che si sono rivelati non più necessari. Il tutto per un totale di 823 interventi, 66 più rispetto al 2021, ma anche rispetto al 2019 il cui totale si era assestato a quota 700.

