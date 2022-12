Terni, condannati a tre anni i giovani rapinatori di un supermercato di Arrone

01 dicembre 2022 a

Avevano rapinato il supermercato Conad City, nella serata dell'8 aprile 2022, in via Marconi, ad Arrone, in provincia di Terni. Subito dopo si erano anche vantati via social "dell'impresa", venendo rintracciati e arrestati dai carabinieri.

Ora i tre autori del colpo dovranno scontare tre anni di reclusione, mentre in aula il pubblico ministero, Raffaele Pesiri, ne aveva chiesti tre e mezzo.

Così si è concluso il processo di primo grado di fronte al gip del tribunale di Terni Simona Tordelli, con le modalità del rito abbreviato. Il giudice ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata dalla procura.

In particolare l’accusa aveva rilevato l’aggravante dell’aver agito in più persone, con il volto travisato e con armi. A seguito delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Terni avevano portato all’arresto dei responsabili del fatto, i 19enni A.R. e O.K. ed il 24enne di origini libiche M.M..

Nella violenta azione, il titolare del supermercato era stato colpito alla testa con il calcio di un’arma, riportando lesioni che avevano richiesto l’applicazione di diversi punti di sutura.

I tre erano difesi dagli avvocati Francesco Mattiangeli, Lorenzo De Luca e Riccardo Ciampi. L’avvocato Mattiangeli parla di "sentenza equilibrata che riconosce il corretto comportamento processuale dei ragazzi e la loro giovane età. Non è un mistero – aggiunge – che, oltre a confessare quanto compiuto, si siano scusati con le vittime del fatto, mettendosi a disposizione anche per risarcire il danno".

I tre giovani, dopo alcuni giorni trascorsi in carcere, erano tornati in stato di libertà. Possibile, comunque, l’appello alla luce delle motivazioni che verranno depositate nelle prossime settimane.

