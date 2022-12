Umbria: arriva Farmacash, il servizio bancomat in farmacia

01 dicembre 2022 a

a

a

Una sinergia a supporto del cittadino. Con al centro il Farmacash, un rivoluzionario ecosistema di servizi situato in farmacia e sviluppato da Innovacash (start-up controllata da Farma Service Centro Italia), che consente alla popolazione, tra le altre cose, di ritirare contante, usufruire di strumenti di pagamento per bollettini e ticket e anche di poter sottoscrivere servizi digitali in ambito assicurativo e bancario. Grazie alla straordinaria funzione di capillarità delle farmacie sul territorio, uno strumento come Farmacash rappresenta di conseguenza una chiave di volta per poter ampliare la rete di servizi da offrire all’utenza e combattere anche l’ormai cronica assenza di sportelli Atm nei piccoli centri. Anche per questo si è sviluppata la collaborazione tra Innovacash, Anci Umbria e Federsanità Anci Umbria, che nel dicembre 2021 avevano sottoscritto un protocollo di intesa volto a favorire la diffusione del Farmacash, già installato in 8 farmacie umbre, in una delle Marche e già richiesto in altre regioni italiane.

Banche, 25 comuni su 92 senza più agenzie: in dieci anni tagliati del 34% gli sportelli

Il servizio, infatti, è già attivo a Calvi dell’Umbria, Città di Castello, Corciano, Guardea, Magione, Narni, Perugia e Valfabbrica e a Monsano, nelle Marche. La multifunzionalità del Farmacash è stata presentata con una conferenza stampa alla sala Oliva Fonteni di Farmacentro, Perugia, durante la quale sono intervenuti Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria e Farma Service Centro Italia; Silvia Pagliacci, amministratore unico di Innovacash e presidente di Federfarma Perugia; Franco Baldelli managing director di Farmacash; Michele Toniaccini presidente di Anci Umbria e sindaco di Deruta. “Abbiamo sviluppato questo progetto sul quale crediamo fortemente – ha commentato Luciani - grazie alla capillarità delle farmacie sul territorio il Farmacash può dare un supporto prezioso ai cittadini”.

Accordo tra Regione e farmacie per la somministrazione dei vaccini contro Covid e influenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.