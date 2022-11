Terni, uccise la moglie malata di Alzheimer: medico condannato a 21 anni

30 novembre 2022 a

a

a

E’ stata condannato a 21 anni di reclusione il medico di Amelia, in provincia di Terni, che, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2021, tolse la vita alla moglie gravemente malata di Alzheimer, esplodendole contro due colpi di pistola.

Uccise la moglie la notte di Natale con due colpi di pistola: disposta perizia psichiatrica

La sentenza è stata pronunciata mercoledì 30 novembre 2022 dalla corte d’assise di Terni (presidente Rosanna Ianniello, giudice togato Chiara Mastracchio e giudici popolari) al medico 80enne Roberto Pacifici, autore dell’omicidio della moglie, Emanuela Rompietti, sua coetanea, freddata con due colpi di pistola nella loro abitazione in strada Sant’Angelo, ad Amelia (nella foto l'ingresso della casa e nel riquadro Emanuela Rompietti quando ancora lavorava come maestra).

La vicenda aveva destato grande scalpore, sia perché e la vittima e il suo assassino erano persone molto conosciute in tutta la provincia, sia perché la tragedia si era consumata per l’appunto la notte della Vigilia di Natale, quando tutte le persone si riuniscono in un clima di festa e serenità.

Emanuela Rompietti aveva insegnato a lungo nelle scuole elementari del Narnese, educando intere generazioni di scolari; Roberto Pacifici aveva invece lavorato sempre per lungo tempo all’ospedale di Narni, con unanime stima dei suoi pazienti e dei colleghi.

Commosso addio in chiesa alla maestra malata di Alzheimer uccisa dal marito. Funerali celebrati in forma privata

Mercoledì 30 novembre 2022, quindi, l’epilogo giudiziario della triste vicenda, con la corte che ha accolto la richiesta formulata in aula dal pm Barbara Mazzullo, riconoscendo l’equivalenza delle attenuanti generiche all’aggravante – il rapporto di coniugio – contestata dall’autorità giudiziaria.

Pacifici, reo confesso, aveva spiegato di aver agito perché esasperato dalla situazione familiare ed in particolare dalle condizioni di salute della moglie, affetta da tempo dal morbo di Alzheimer. L’indagine era stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Amelia che avevano arrestato il medico, incensurato, ora ristretto in regime di arresti domiciliari presso una Rsa amerina.

Nel corso del processo Pacifici è stato sottoposto anche a una perizia psichiatrica per accertare le sue condizioni mentali in relazione alla facoltà di stare in giudizio ma l’esame aveva stabilito come fosse capace di intendere e di volere, nonostante i dubbi della difesa, rappresentata dall’avvocato Luca Leonardi, che ha ravvisato “ampie lacune investigative, riscontrate dallo stesso pm". Scontato l’appello e per le motivazioni della sentenza si dovranno attendere 90 giorni.

Donna uccisa dal marito. Il ricordo di un ex collega: "Era una maestra che sapeva coinvolgere gli alunni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.