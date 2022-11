Bastia Umbra, furti in abitazione e droga: due arresti

30 novembre 2022 a

I carabinieri del Rreparto Operativo - Nucleo Investigativo di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, due cittadini albanesi per furto in abitazione in concorso e droga. Ai militari è stato segnalato un furto in un’abitazione di Bastia Umbra, all’interno delle quale si erano introdotti malviventi dopo aver forzato una finestra.

Le ricerche immediatamente scattate hanno portato all’individuazione di un veicolo sospetto. I carabinieri hanno così monitorato l’auto, procedendo al suo controllo, in sicurezza, solamente una volta giunta a Perugia. La perquisizione ha consentito di rinvenire la somma contante di 2750 euro, 5 anelli, 4 paia di orecchini, 2 bracciali e 2 collane, 3 occhiali di valore oltre ad attrezzature verosimilmente usata per accedere all’interno delle abitazioni, come torce, pinze, dischi per frollino e scalda collo.

Parte della refurtiva rinvenuta è stata riconosciuta dalle vittime, per il resto sono in corso accertamenti finalizzati a risalire ai legittimi proprietari. Le perquisizioni successivamente condotte nelle abitazioni dei due fermati hanno portato poi al sequestro di ricetrasmittenti e cerca frequenze - per effettuare le bonifiche veicolari ed ambientali - una smerigliatrice e di recuperare altri oggetti di provenienza sospetta, come orologi, collane, anelli e capi di abbigliamento.

Durante la perquisizione infine i carabinieri hanno trovato abilmente occultato, in un vano creato “ad hoc”, un panetto di cocaina dal peso di oltre 600 grammi. Gli arrestati sono stati tradotti presso in carcere a Capanne.

