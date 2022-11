Terni: vertenza Treofan, convocato in Comune il liquidatore Varazi

30 novembre 2022 a

Summit al Comune di Terni, giovedì 1° dicembre 2022, per la vertenza Treofan, convocato dal presidente della seconda commissione consiliare, Rita Pepegna. Si annuncia un’ampia platea, oltre al sindaco Latini, saranno presenti i segretari delle sigle del settore chimico, Framarini, Ribelli, Gramaccioni e Mattioli per Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil e Ugl Chimici, l’assessore regionale Fioroni, il liquidatore dell’azienda, Varazi, il direttore generale di Confindustria Umbria, Cascioli, per il ministero delle imprese e made in Italy (l’ex Mise) Cherubini, e una delegazione di lavoratori.

La situazione del sito del polo chimico della Polymer è critica, resta in sospeso, in attesa di definire la cessione. Nell’ultima riunione al Mise, era stata avanzata l’ipotesi di reindustrializzazione e di closing, da parte della società Hgm, colosso del settore delle telecomunicazioni, accettata dalla proprietà Jindal tramite il liquidatore, che vorrebbe acquisire gli immobili e reintegrare tutti i lavoratori ma, causa le elezioni, la vertenza non ha fatto passi in avanti.

La società di piazzale Donegani, specializzata in produzioni di film per imballaggi alimentari, è in liquidazione da novembre 2020, dopo un anno di Cigs per cessazione di attività, scaduta a febbraio 2022, la stessa è stata rinnovata per un altro anno in quanto impresa operante in un'area di crisi industriale complessa.

A quanto sembra, la cassa integrazione potrebbe essere prorogata dal nuovo governo proprio per le aree di crisi complessa, con uno stanziamento di una sessantina di milioni.

Sulla vertenza la parlamentare Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi e Sinistra, ha presentato una interrogazione al ministero delle imprese e made in Italy, Adolfo Urso.

Per la parlamentare al momento “non esistono certezze rispetto alla continuità produttiva e al conseguente destino dei lavoratori della Treofan, considerando che la cassa integrazione straordinaria si concluderà a febbraio 2023. Una crisi che sta mettendo a dura prova la sopravvivenza del polo chimico Polymer e che necessita di costante attenzione”.

Piccolotti chiede al ministro se “è a conoscenza dell’esistenza di concrete proposte, alternative a quella già avanzata dalla Hgm, maggiormente in linea con le attuali potenzialità del sito, quali siano i tempi per la reindustrializzazione dello stabilimento Treofan e di conseguenza quali iniziative intenda assumere per garantire certezze, in tempi rapidi, per l’intero polo chimico Polymer e soprattutto per la tutela degli attuali livelli occupazionali della Treofan”.

