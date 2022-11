Perugia, molesta tredicenne in magazzino: commerciante indagato

30 novembre 2022 a

Lo aveva raccontato il giorno dopo a una sua compagna di classe. In un primo momento non aveva avuto il coraggio di dirlo a mamma e papà. Ma quella violenza era impossibile da tenere segreta. Poche ore prima infatti, un uomo di 50 anni più grande di lei le aveva dato un bacio in bocca abbassandole la mascherina. Lo stesso uomo, un 64enne residente nella provincia di Perugia, per cui adesso la Procura di Spoleto (competente per territorio) ha chiesto il rinvio a giudizio. L’accusa per lui, commerciante titolare di un negozio di alimentari di una città della provincia perugina è di violenza sessuale aggravata per aver commesso il fatto nei confronti di una persona minore di 14 anni.

In particolare, secondo quanto ricostruito nel capo di imputazione dal pm titolare del fascicolo, Federica Filippi, l’uomo “con violenza consistita anche per la repentinità dell’azione costringeva” la ragazzina “a subire atti sessuali. “In particolare -è ancora il capo di imputazione - dopo averla afferrata per le spalle e abbassato la mascherina la baciava sulla bocca raccomandandosi di non dire nulla a nessuno”. Era aprile 2021 e la tredicenne era andata a fare la spesa all’alimentari. A due passi da casa, come mille altre volte. Secondo la querela sporta dal padre - lui e la moglie sono assistiti e pronti a costituirsi parte civile con l’avvocato Marco Brusco - quel pomeriggio il commerciante, prima di lasciarle la busta della spesa l’avrebbe invitata a seguirlo nel magazzino, distante neanche 100 metri dal negozio, con la proposta di farle vedere il motorino della figlia.

E lì dentro, sempre secondo la denuncia, sarebbe avvenuto l’abuso. La mattina dopo la confidenza all’amica in corridoio captata da una docente che aveva immediatamente messo in allarme il preside e i genitori. Il 64enne, assistito dall’avvocato Antonino Ruggiano, sentito in veste di indagato aveva confermato di aver invitato la minorenne nel magazzino per mostrarle il motorino appartenuto alla figlia, ma ha negato di aver usato violenza nei confronti della 13enne, sostenendo invece di averla solo salutata con un bacio sulla guancia senza malizia o cattive intenzioni e di averle sfiorato le labbra involontariamente perché la ragazzina si era girata di scatto. La tesi difensiva - salvo richieste di riti alternativi - verrà ribadita in aula il 31 gennaio prossimo, data in cui è stata fissata l’udienza preliminare per il 64enne.

