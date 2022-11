Perugia, marcia indietro del Comune: via i camerini dalla Notari. Si faranno in Curia

Francesca Marruco 30 novembre 2022 a

Adesso è ufficiale: niente camerini - che tante polemiche avevano suscitato - alla sala dei Notari. Dopo il sopralluogo degli organizzatori del Capodanno Rai e del Comune di ieri mattina negli appartamenti del chiostro di San Lorenzo è arrivato l’ok della produzione. Amadeus e i suoi ospiti usufruiranno dei locali del secondo e del terzo piano della Curia. Una piroetta, quella che ha portato a salvaguardare la sala più rappresentativa dell’acropoli, patrimonio storico del 1200, che di certo metterà a tacere, almeno in parte, le polemiche per l’imponente macchina organizzativa che si muove dietro L’Anno che verrà, la trasmissione del Capodanno della Rai che, per il secondo anno consecutivo, si farà in Umbria. I tecnici della produzione, accompagnati tra gli altri dall’assessore Luca Merli hanno dato l’ok definitivo: i 14 camerini di cui necessita lo spettacolo verranno allestiti nei monolocali della Curia, esattamente dietro al palco.

Per quanto riguarda invece Palazzo dei Priori, a eccezione della Notari e della sala del Consiglio, sarà a disposizione della produzione che vi allestirà gli uffici mobili per la trasmissione. La sala della Vaccara sarà destinata alla regia. Di cambiamento in cambiamento, è ufficiale pure quello che riguarda l’albero di Natale: dopo il niet per questioni di sicurezza al suo posizionamento in piazza della Repubblica - dove nei giorni scorsi era già stata posizionata la base -, ci si sposta in piazza Italia. Esattamente di fronte all’imponente palco che nelle prossime settimane sorgerà in piazza IV Novembre. Verrà tutto spostato entro breve. Impossibile infatti lasciarlo in piazza della Repubblica. Perché, come recita la delibera di giunta numero 419 “gli allestimenti degli alberi ricadenti nell’area della manifestazione L’Anno che verrà dovranno essere completamente rimossi non più tardi della giornata del 28 dicembre”. Quindi via tutto anche lungo corso Vannucci dove, sta scritto in delibera, verranno installati “boschetti di piante simbolo del Natale, cespugli e arbusti di varie altezze che creeranno angoli nei quali vivere la magia delle feste”. Per la creazione dei boschetti verranno coinvolti, con la supervisione dell’assessorato, 15 istituti comprensivi della città a cui verrà proposto di creare gli addobbi degli alberi. Un momento di condivisione con alunni e famiglie.

Prevista infine “l’installazione nei borghi storici e nei quartieri della cosiddetta città compatta di un abete attorniato da sedute realizzate in legno” e il coinvolgimento delle associazioni del centro storico e dei commercianti. Molti dei quali, tutti quelli della ristorazione - diversi non senza mal di pancia, soprattutto quelli che non affacciano nelle zone interessate dall'evento - da lunedì mattina hanno dovuto togliere i dehor per permettere alla macchina organizzativa de L’anno che verrà di muoversi. Intanto sui social impazzano le foto di corso Vannucci vuoto dove, da ieri mattina, i tecnici del Comune hanno iniziato l'installazione delle luminarie. Praticamente le uniche che non verranno toccate.

