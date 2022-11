Città di Castello, si accascia sul volante e muore prima di mettere in moto l'auto

30 novembre 2022 a

a

a

E' stata vista da una vicina di casa, mentre era al posto di guida, ancora con la macchina ferma.

Pareva che stesse per partire, invece era morta improvvisamente e per cause naturali. E' quello che è avvenuto nella zona del Gorgone, a due passi dal centro storico e dal quartiere La Tina, a Città di Castello.

Una donna, di 91 anni arzilla e in forma, come tutte le mattina era uscita da casa e stava per salire in auto per effettuare le spese giornaliere, quando all’improvviso ha avuto un malore, che si è rivelato purtroppo fatale. A lanciare l'allarme è stata una vicina di casa, che ha visto la donna con lo sportello dell'auto aperto e immobile. Sul posto sono arrivati subito i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Di lì a poco sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia che, come da prassi, hanno iniziato le indagini e con loro gli agenti della polizia locale.

Dopo poco il pm di turno ha dato il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari. La zona è molto trafficata, poi vuoi perchè è accaduto lungo una delle arterie viarie più importanti della città, vuoi per l'orario, in tanti hanno notato le forze dell'ordine e l'ambulanza.

