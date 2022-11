Terni: omicidio di Borgo Bovio, arrestato un nigeriano di 26 anni

29 novembre 2022 a

E' stato arrestato la mattina di martedì 29 novembre 2022 il presunto autore dell'omicidio del 39enne tunisino Ridha Jamaaoui (nella foto), ucciso a pugni e calci durante una lite scaturita da un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica 27 novembre tra via Romagna e via Marche, a Terni, al quartiere Borgo Bovio.

Si tratta di un nigeriano di 26 anni, così come nigeriano era il giovane in bicicletta che sarebbe stato investito da un ternano per difendere il quale è poi intervenuto il tunisino in auto, generando poi la lite sfociata nel sangue.

La svolta delle indagini è avvenuta proprio col fermo del 26enne all'identità del quale i carabinieri del comando provinciale di Terni sono risaliti attraverso l'intensa attività investigativa avviata subito dopo la segnalazione di quanto era avvenuto. Fondamentali le testimonianze delle persone che hanno assistito al pestaggio, oltre ai riscontri dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

Il nigeriano arrestato, la cui iniziali sono S.O., è anche lui padre di famiglia, come il tunisino che avrebbe ucciso, e al termine del lungo interrogatorio al quale è stato sottoposto dai carabinieri è stato rinchiuso nel carcere di vocabolo Sabbione, a Terni, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I carabinieri proseguono comunque le indagini per ricostruire l'esatto quadro in cui si è consumata la tragedia, anche se la dinamica - per ciò che concerne l'azione criminosa che ha cagionato la morte di Ridha Jamaaoui - sembra ormai sufficientemente chiarita.

