Terni, affidato il progetto per la nuova variante sud-ovest. Traffico più fluido

Un collegamento strategico che finalmente offre una porta di accesso alla zona sud di Terni. Si tratta della variante sud-ovest, un progetto da 50 milioni di euro destinato a cambiare il volto della città. Lunedì 28 novembre è stata messa la firma di Comune e Regione sul progetto di fattibilità tecnico-economica che sbloccherà i fondi.

Erano presenti il sindaco Latini, l’assessore regionale Melasecche, l’assessore comunale e vicesindaco Salvati e i tecnici di Regione e Comune. “Un progetto fondamentale per la Terni del domani, che ridisegna completamente l’ingresso da sud” - ha affermato Latini durante la sottoscrizione del protocollo d’intesa. L’affidamento del progetto di fattibilità va a Sintagma, primo passo per il finanziamento necessario appunto per la realizzazione di tutti gli stralci dell’opera. La città cresce e dunque la variante andrà a sostenere aree strategiche dal punto di vista industriale, liberando la viabilità urbana specie nel quartiere intorno all’ex Polymer, e sosterrà anche il progetto della grande area dedicata allo sport con il PalaTerni e, sperano gli amministratori, anche il nuovo stadio. “L’intervento avrà un’importanza fondamentale - spiegano gli assessori Melasecche e Salvati - perché la nuova viabilità porterà a compimento il collegamento fra la zona sud e quella ovest e nord-ovest della città, evitando l’attuale tortuoso flusso del traffico nel crocevia congestionato di viale dello Stadio, via Prati, via Aleardi, assicurando al contempo la connessione anche dell’area retrostante allo stadio Liberati, il PalaTerni, l’annessa area commerciale e l’auspicabile nuovo stadio di calcio”. L’opera tecnicamente prevede la realizzazione del prolungamento della attuale E45 verso la Flaminia ternana (completamento ex terzo lotto della Terni Rieti) e sosterrà così lo sviluppo di importanti realtà produttive (Centro di finitura della acciaierie Ast e le aziende del polo chimico ternano), rielaborando l’innesto della E45 che oggi termina in strada delle Campore, con la Flaminia ternana, e proseguendo poi con la realizzazione di un by-pass al tratto urbano della Flaminia.

“Con quest’operazione - ha concluso Melasecche - andiamo ad affrontare il grave problema del traffico che riguarda tutta l’area sud della città, un’area industriale che si avvicina al centro e va a risolvere il problema della Città dello sport. Con il PalaTerni che a breve sarà completato e, mi auguro, con lo stadio e la clinica, quella ovviamente è un’area che ha bisogno assolutamente di una fluidificazione del traffico e quest’opera va a risolvere il problema. Per i tempi stiamo bruciando le tappe perché i 50 milioni che sono riuscito a ottenere dal governo sono pronti, ma soltanto se presenteremo un progetto di fattibilità tecnico-economica. E allora dobbiamo correre”.

