Terni, omicidio di via Romagna. Ore contate per l'assassino del 39enne

A Terni si stringe il cerchio sull'assassino del 39enne tunisino, ucciso a calci e pugni per strada a Borgo Bovio. Ci sono dei sospettati e gli interrogatori dei carabinieri si sono protratti sino alla tarda serata di lunedì 28 novembre. Intanto i residenti del quartiere chiedono più controlli da parte delle forze dell'ordine "perché - affermano - dal parco Rosselli a tutto il quartiere sono sempre più frequenti gli episodi collegati allo spaccio di droga e le risse.

Rissa sfocia nel sangue. Ucciso a calci e pugni. In fuga l'assassino

Soprattutto nelle ore notturne temiamo il peggio. Dopo la morte di Ridha Jamaaoui - dicono - speriamo innanzitutto che venga preso il colpevole, ma chiediamo aiuto visti anche i fatti che si sono verificati in passato come ad esempio l'omicidio del 20enne Oltjan Nela accaduto in via Piemonte oppure l'accoltellamento davanti alla chiesa di Borgo Bovio nel gennaio del 2020”. Lunedì 28 novembre il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in segno di lutto su richiesta del consigliere di Senso Civico, Alessandro Gentiletti. “Siamo vicini ai soccorritori - sottolineano i consiglieri dei gruppi del Pd, M5s, Senso Civico e Terni Immagina - ed alle forze dell'ordine intervenute.

Immigrato ucciso per difendere un amico aggredito per strada

In attesa delle indagini chiediamo al sindaco di riferire in consiglio comunale su quanto avvenuto. Appena quattro anni fa il centrodestra ha soffiato sul fuoco delle polemiche e delle strumentalizzazioni e ora che è alla guida della città non ha ottenuto alcun risultato tangibile proprio sul fronte della sicurezza dei cittadini". Il consigliere comunale Michele Rossi ha presentato una interrogazione per capire “se sia nelle intenzioni dell'amministrazione civica attivarsi dal punto di vista sociale, con qualche progetto specifico, per i quartieri di periferia che sono sempre più interessati da gravi episodi di violenza. Un problema che deve essere affrontato dal punto di vista sociale". E anche il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha espresso sgomento per l'accaduto evidenziando che la città ha bisogno di più sicurezza e controlli.

UCCISO A CALCI E PUGNI Un operaio, padre di tre figli, la vittima dell'omicidio di Borgo Bovio

