Umbria, abusivismo edilizio: su 1.850 ordinanze di demolizione eseguite 430

In Umbria sono almeno 1.850 le ordinanze di demolizione emesse per altrettanti abusi edilizi. Il dato emerge dall’ultimo report esistente in materia ed è quello di Legambiente che ha elaborato nel 2021 i dati forniti dai vari Comuni relativi al 2020 Secondo quanto emerso, nel cuore verde d’Italia dove umbro su cinque abita in zone a rischio frana, le demolizioni effettuate sono appena 430. Ovvero il 23,2% delle ordinanze emesse. O meglio, di quelle comunicate. Va detto infatti che Legambiente ha rielaborato, per l’Umbria come per l’Italia intera, i dati che i Comuni hanno deciso di fornire. E non tutti hanno risposto. In Umbria lo ha fatto il 32,6 % dei Comuni, un numero certamente non alto ma che, rispetto al 3,7% della Calabria o all’8,5% della Campania (ultime in classifica) fa piazzare l’Umbria al quinto posto quanto a trasparenza. Per quanto riguarda invece le demolizioni eseguite rispetto agli abusi individuati, il 23,2 % umbro fa piazzare la nostra regione al tredicesimo posto dietro Basilicata, Emilia, Trentino, Abruzzo, Marche, Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, con Veneto, Friuli e Val d’Aosta sul podio.

In Umbria, secondo quanto emerge, ci sono pratiche di sanatoria aperte per i condoni del 1982 e del 1994, e principalmente riguardano annessi agricoli. Il direttore regionale di ambiente, protezione civile, Stefano Nodessi Propietti spiega che in Umbria gran parte del territorio è sottoposto a vincolo paesaggistico quindi i condoni non sono ammissibili. In Umbria quindi, secondo gli addetti ai lavori, non c’è un fenomeno grave. Ad ogni modo, secondo la normativa, “quando il proprietario di un immobile abusivo non rispetta l’ingiunzione alla demolizione entro il termine di 90 giorni - spiega il rapporto di Legambiente -, l’edificio viene automaticamente acquisito al patrimonio immobiliare pubblico. Ne consegue che il patrimonio edilizio abusivo, colpito da ordine di abbattimento non eseguito entro i tempi di legge, diventa a tutti gli effetti proprietà dei Comuni” ma “non essendoci controlli o sanzioni, fatta eccezione per qualche pronuncia della Corte dei conti che in alcuni casi ha calcolato e addebitato ai Sindaci il danno erariale da mancata acquisizione o, peggio, da occupazione illegale da parte degli ex proprietari, i Comuni non procedono alle trascrizioni”. E infatti in Umbria le trascrizioni sono state appena 6. Una mappa reale e aggiornata non esiste se non Comune per Comune, anche a livello nazionale.

A febbraio il Ministero per le infrastrutture ha istituito la Banca dati nazionale dell’abusivismo edilizio ma deve ancora diventare operativa. Con le immagini della tragedia di Ischia ancora negli occhi, il presidente di Legambiente Umbria, Maurizio Zara spiega che quello degli abusi edilizi è un problema legato a doppio filo a quello dei territori a rischio: “In Umbria il fenomeno non è così marcato come abbiamo visto per Ischia o per altre realtà, ma la nostra è una regione con diversi territori a rischio (idrogeologico, sismico) e oltre agli abusi ci sono situazioni già condonate e situazioni borderline. A Perugia ci sono anche siti industriali in aree rischiose, andrebbe fatto un ragionamento per rilocalizzarle, metterle in sicurezza, e andrebbe fatto un censimento delle popolazioni che vivono nelle aree a rischio perché purtroppo eventi climatici come quelli che abbiamo visto a Ischia e poco tempo fa nelle Marche non sono destinati a finire”. Nel 2018 il governo nazionale ha messo mano al Piano di adattamento ai cambiamenti climatici ma è rimasto lettera morta.“Non ci sono stati poi piani calati nel concreto e invece è quello che servirebbe - aggiunge Zara- Ovviamente a livello nazionale in prima battuta, ma anche le Regioni potrebbero autonomamente procedere al loro piano di adattamento per gestire quando succederà, eventi climatici estremi. Si dovrebbero ad esempio istituire servizi di allerta per i cittadini che vivono in determinate zone o anche fare dell’educazione a partire dalle scuole. Sia a Ischia che nelle Marche le persone hanno cercato scampo con le auto, va detto che quello invece ad esempio non va assolutamente fatto”.

