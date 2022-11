Don Stefano Orsini lascia il servizio sacerdotale dopo 54 anni

Nicola Torrini 29 novembre 2022 a

Dopo 54 anni di servizio sacerdotale, il parroco di Magione don Stefano Orsini ha ufficialmente lasciato il suo impegno e salutato i suoi parrocchiani. Alla presenza del nuovo arcivescovo di Perugia e Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis, e dei parroci del territorio comunale, si è svolta la cerimonia di passaggio dell’incarico a don Engjell Pitaqi, già parroco di San Feliciano, Monte del Lago e Torricella.

Oltre a numerosi fedeli, erano presenti il sindaco Giacomo Chiodini, il vicesindaco Massimo Lagetti, confratelli della Misericordia di Magione, rappresentanti di associazioni locali e catechisti. Tutta la comunità ha ricambiato con affettuosa presenza la sua generosa dedizione e disponibilità nei confronti di tutti dimostrata in questi decenni vissuti in parrocchia. A ripercorrere i 54 anni di sacerdozio lo stesso don Stefano che ha ricordato gli inizi da giovane cappellano nella comunità di Colpiccione per poi spostarsi a Montecolognola, Torricella, fino a quella di Magione. “In tante di queste comunità – ha affermato don Stefano facendo i suoi auguri al nuovo parroco – ho scoperto tanti amici che sono stati per me un buon esempio di vita cristiana. Ora, una cosa che potrò fare sicuramente è quella di dedicare più tempo alla preghiera”.

Don Stefano ha chiesto al vescovo di poter lasciare l’incarico anche se, ha assicurato, non farà mancare la sua presenza laddove necessario. Don Stefano continuerà a risiedere nell’abitazione parrocchiale.

