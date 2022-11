Perugia, spuntano tre pretendenti per la gestione di San Francesco al Prato. Dal Comune 600 mila euro

Alessandro Antonini 29 novembre 2022 a

Ci sono già tre interessati per la gestione del complesso di San Francesco al Prato. Già tre richieste di sopralluogo nell’ambito del bando per l’individuazione di un partner per l’affidamento attraverso l’attivazione di una “forma speciale di partenariato pubblico-privato”. La conferma arriva dall’assessorato comunale alla Cultura. In Comune intanto sono arrivati i primi quesiti. Forse quello più importante è relativo al contributo pubblico nei 9 anni di concessione. Per quanto durerà?

E’ stato ipotizzato lo stanziamento di 70 mila euro all’anno per i primi 36 mesi. In realtà a leggere la determina - così come riportato in queste pagine - si evince che il contributo verrà previsto anche nei successivi esercizi di bilancio fino al 2031. Cioè 630 mila euro più Iva. Il Comune lo ribadisce, su richiesta del potenziale partner interessato “in quanto la mera eventualità della concessione del contributo pubblico dal quarto anno, così come previsto dall’articolo 4 dell’avviso, introduce margini di incertezza rilevanti per la redazione di un piano economico finanziario attendibile e sostenibile”.

C’è però la determina dirigenziale 2731 del 7 novembre che oltre ad adottare l’impegno del contributo per i primi tre anni, aveva dato atto della “necessità per gli anni successivi, fino al 2031, di prevedere in via prudenziale l’importo di 70.000 euro oltre Iva, in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci di previsione. Risulta pertanto opportuno prevedere in sede di avviso il contributo della somma di 70.000 euro non solo per la fase di start up, ma per l’intera durata dell’accordo di partenariato e dunque per tutti i nove anni, oltre all’eventuale rinnovo”, scrive Palazzo dei Priori. La difficoltà di individuare un privato che possa gestire quello che si presenta come uno spazio per concerti, convegni e spettacoli, nonché museo virtuale, è legata alle spese fisse annuali, pari a circa mezzo milione di euro. Per questo si è scelto il mix pubblico privato. Il Comune scorge “un'economia di spesa rispetto ai costi che graverebbero sul bilancio pubblico se si optasse per una gestione diretta dell'attività di valorizzazione del bene o per l'affidamento di un appalto di servizio con oneri esclusivamente a carico dell'amministrazione”.

