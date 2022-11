Il nuovo libro di Anthony Caruana: Sul filo del coraggio (Bertoni Editore)

28 novembre 2022 a

Lo scrittore e musicista Anthony Caruana ha pubblicato il suo nuovo libro "Sul filo del coraggio" con la casa editrice Bertoni Editore di Perugia. Un romanzo nel quale attorno alla scomparsa di Lele, promettente produttore musicale di appena vent'anni, si intrecciano dinamiche che vedono protagonisti scontri generazionali in una Roma che fatica a stare al passo con i tempi e che sembra indifferente a tutto ciò che le gravita attorno. Una storia contemporanea che si nutre di suggestioni non solo scritte ma anche visive e musicali, per restituire l’affresco multisensoriale di una generazione, quella Z, poco ascoltata. Anthony Caruana è nato nel 1978 a Derby (Connecticut), negli Stati Uniti. Musicista, arrangiatore e compositore, vive a Civitavecchia dove insegna chitarra. Nel 2017 con il racconto “Notizie Oltreoceano” vince il concorso Radio1 Plot Machine che viene pubblicato da Rai Eri. Nel 2020 il racconto “Vedo” viene inserito nella raccolta “I giorni alla finestra”, edita da Il Saggiatore. Per la Bertoni Editore pubblica: nel 2017 il suo romanzo d’esordio “Venerazione”, con cui partecipa al premio Campiello; nel 2018 “Imperfezioni”, una raccolta di racconti realizzata insieme al fotografo Davide Marrollo, con cui si presenta al premio Renato Fucini e nel 2020 “Contorni Opachi”, vincitore del Contropremio Carver, sezione narrativa, e selezionato per il Premio Strega 2021. Ora il nuovo romanzo: "Sul filo del coraggio".

