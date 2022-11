Umbria, Finanza nei distributori di carburante: irregolarità sui prezzi per metà dei controllati, scattano multe

Alessandro Antonini 29 novembre 2022 a

Vanno avanti i controlli della Guardia di finanza sui distributori di carburanti: obiettivo monitorare i prezzi di benzina, gasolio, gpl e metano. Stando all’ultimo dato aggiornato, più della metà degli esercizi presenti in Umbria ha commesso irregolarità nella segnalazione dei costi dall’inizio dell’anno ad oggi. Le fiamme gialle del comando provinciale di Perugia, che operano su oltre i due terzi del territorio regionale, hanno effettuato 114 interventi e redatto 60 verbali per altrettante irregolarità accertate. Poco più del 50% del campione è stato vergato con contravvenzioni in media da mille euro a testa.

Si tratta per lo più di due fattispecie contestate: mancata comunicazione dei prezzi al Mise (Ministero dello sviluppo economico) o prezzi non correttamente indicati in loco, negli stessi distributori. n particolare durante i periodi di grandi aumenti e lievi assestamenti verso il basso (a seguito degli interventi governativi per calmierare i rincari, che dal 1 dicembre verranno dimezzati) in tanti avrebbero - stando ai dati dei verbali - omesso o falsificato i dati reali.

Pubblicare i prezzi dei carburanti praticati è un obbligo dei distributori. Infatti, come stabilito dall’articolo 51 legge 99/2009, in caso di omessa comunicazione o di prezzo praticato alla pompa superiore a quello comunicato si rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

I dati sono sempre consultabili sul sito Osservaprezzi del Mise.

“Questa attività di monitoraggio ed informazione al consumatore - scrive il Ministero - rappresenta un importante passo avanti verso uno degli obiettivi fondamentali del Ministero: la valorizzazione della trasparenza nei mercati e, in particolare, nel mercato dei carburanti, come contributo necessario alla politica di tutela dei consumatori”.

