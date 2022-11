Foligno, bimbo scivola nel fiume: mamma si getta nelle acque gelide e lo salva. Ora stanno bene

28 novembre 2022 a

I Carabinieri Forestale di Foligno durante un controllo sulle sponde del fiume hanno notato una famiglia in difficoltà e sono intervenuti prontamente. E il lieto fine questa volta sembra essere proprio un miracolo di Natale.

La mamma con i 2 figli, uno in carrozzina e uno di 5 anni in bicicletta, stavano effettuando una passeggiata nel centro di Foligno nei pressi del fiume Topino. Il bambino in sella ad una piccola bicicletta senza freni, in un momento di distrazione della mamma, ha perso il controllo ed è caduto nel fiume.

Nel punto l’acqua ha una profondità di circa un metro ma la corrente è molto forte per le abbondanti piogge degli scorsi giorni. La mamma non ci ha pensato un attimo e si è subito gettata nel fiume mentre il corpo del bambino veniva trattenuto dalle canne presenti sulla sponda. I Forestali sono intervenuti poco dopo e hanno aiutato ad uscire dall'acqua la mamma e il suo bambino; recuperata anche la bicicletta. Le condizioni della famiglia sembravano buone ma l’acqua risultava molto fredda pertanto sono stati fatti salire nell’autovettura di servizio prontamente riscaldata. La famiglia, dopo il grande spavento, ora sta bene.

