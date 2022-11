Terni: omicidio a Borgo Bovio, la vittima era un operaio padre di tre figli

28 novembre 2022 a

a

a

Si chiamava Ridha Jamaaoui, era tunisino e avrebbe compiuto 40 anni il prossimo 6 gennaio 2023, l'uomo ucciso a botte nella tarda serata di domenica 27 novembre 2023 durante una lite scoppiata a seguito di un incidente stradale in via Romagna, nel quartiere di Borgo Bovio, a Terni.

Secondo la prima ricostruzione l'uomo era intervenuto per difendere un amico, ternano, che aveva investito con l'auto un immigrato di colore che transitava in bicicletta.

Immigrato ucciso per difendere un amico aggredito per strada

Tra investitore e investito è scoppiata poi una lite, con schiaffi e spintoni. Il tunisino è quindi intervenuto proprio per prendere le difese del ternano, intervento che avrebbe scatenato l'ira di uno degli amici dell'immigrato investito. Il tunisino è quindi stato preso a pugni e calci di una violenza tale da causarne la morte. Inutili i soccorsi da parte del 118.

L’assassino è riuscito poi a dileguarsi, ma i carabinieri sarebbero già risaliti alla sua identità e sarebbero sulle sue tracce, tanto che tutto lascia pensare che già nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.

Ridha Jamaaoui viveva a Terni da anni. Aveva lavorato in proprio come saldatore, attualmente era impiegato in un'impresa edile e aveva la sua abitazione proprio a Borgo Bovio.

Rissa sfocia nel sangue. Ucciso a calci e pugni. In fuga l'assassino

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Perugia in attesa che il giudice che sta coordinando le indagini dei carabinieri disponga l'autopsia.

Sulla tragedia di Borgo Bovio è intervenuto il sindaco di Terni, Leonardo Latini: “Sono sconcertato e addolorato da quanto accaduto stanotte a Borgo Bovio: un omicidio che sembra essere stato particolarmente violento e che ha provocato una morte assurda e inaccettabile; un fatto del tutto estraneo al modo di vivere e ai valori della nostra comunità".

"Per valutare la dinamica e le cause di questo grave episodio - ha continuato il primo cittadino - attendiamo le verifiche e le indagini delle forze dell’ordine e della Procura. Personalmente già nella prima mattinata mi sono confrontato con il comandante dei carabinieri e con la Prefettura. Durante la settimana approfondiremo la situazione in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

In fin di vita 42enne dopo la coltellata in casa: arrestata la compagna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.