Terni, immigrato ucciso per difendere un amico aggredito per strada

Sarebbe stato ucciso per difendere un conoscente incontrato lungo la strada. Emergono nuovi particolari sull’omicidio accaduto nel corso della notte di domenica 27 novembre a Terni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, non ancora confermata dagli inquirenti della Procura della Repubblica, un automobilista ternano ha investito un immigrato di colore in bicicletta lungo via Romagna, a Borgo Bovio. Tra il giovane rimasto ferito e il conducente della vettura è nata un’accesa discussione e sono volati anche schiaffi e spintoni. A quel punto l’automobilista ha cercato di allontanarsi. Ma proprio in quel momento è passato il 42enne tunisino, residente a Terni, che conosceva l’uomo al volante dell’auto e ha preso le sue difese.

Tanto è bastato per scatenare l’ira di uno degli immigrati intervenuti a sostegno di quello che era caduto dalla bicicletta dopo l’incidente stradale. Il nordafricano è caduto a terra sotto una pioggia di colpi in tutto il corpo e poco dopo è stato trovato senza vita. Inutili i soccorsi da parte del 118. L’assassino è riuscito a dileguarsi, ma i carabinieri sono sulle sue tracce e tutto lascia pensare che sia rimasto in città. Nel corso delle prossime ore sono attese ulteriori novità.

