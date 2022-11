Terni, rissa sfocia nel sangue. Ucciso a calci e pugni. In fuga l'omicida

Antonio Mosca 28 novembre 2022 a

a

a

Un uomo è stato trovato morto nel corso della notte di domenica 27 novembre a Terni. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti sarebbe stato ucciso a calci e pugni dopo una violenta lite scoppiata tra immigrati. La tragedia si è consumata a Borgo Bovio, in via Ponte d'Oro. L'uomo giaceva riverso a terra e i soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili. Pare che sia stato investito da un immigrato africano in bicicletta. A quel punto il ferito, un tunisino di 42 anni, gli avrebbe chiesto dei soldi come risarcimento e l'immigrato in bici avrebbe iniziato a picchiarlo senza pietà fino ad ucciderlo. Alla rissa avrebbero partecipato anche altri immigrati

Ucciso con una coltellata, chiesto risarcimento di 2 milioni

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e 118. Sono stati sentiti alcuni testimoni per ricostruire con più esattezza la dinamica dell'accaduto. E' intervenuto anche il magistrato di turno che sta coordinando le indagini. Ancora da chiarire il motivo che ha scatenato la violenza. I rilievi dei carabinieri, che si occupano del caso, sono andati avanti sino a tarda notte. L'area in cui è stato trovato il cadavere, nei pressi di alcuni condomini, è stata transennata ed è inaccessibile. L'omicida al momento risulta irreperibile.

Movida violenta, diciassettenne in ospedale ferito durante una rissa in largo Ottaviani

Articolo in aggiornamento.

Ricordato David Raggi a due anni dalla morte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.