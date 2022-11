Orvieto, la protesta di sei sindaci del comprensorio per la sanità al collasso

28 novembre 2022 a

]“La sanità del futuro. Programmi e progetti per il potenziamento dei servizi territoriali ed ospedalieri di Orvieto” è il titolo dell'iniziativa pubblica che martedì 29 novembre, alle 17 e 30, al palazzo del Capitano del Popolo, vedrà la partecipazione delle massime autorità regionali e comunali e della direzione strategica dell'Usl Umbria 2. Alla vigilia dell'incontro la Cgil e altre associazioni annunciano un presidio di protesta di fronte al palazzo. Un nutrito gruppo di amministratori e consiglieri comunali dell'Orvietano, intanto, esprime i timori di fronte alle attuali condizioni e alle prospettive della sanità locale e regionale. I promotori dell’iniziativa sono i sindaci di Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Ficulle, Montecchio e Parrano, ma anche i consiglieri comunali Franco Raimondo Barbabella, Cristina Croce, Giuseppe Germani, Martina Mescolini, Manuela Pasquino e Claudio Tarmati. “Per promuovere progetti ed investimenti in grado di affrontare alla radice le criticità della sanità sul territorio - affermano in un documento congiunto - è necessario analizzare approfonditamente le carenze che stanno ormai divenendo strutturali. Le determinazioni assunte dal governo regionale non sembrano intraprendere la direzione auspicata, la sanità territoriale versa in condizioni di estrema sofferenza”.

A destare preoccupazione, in particolare, la carenza dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, ma anche il servizio di continuità assistenziale. La sospensione delle attività dei punti di erogazione servizi nel distretto orvietano allontana ulteriormente i servizi ambulatoriali e infermieristici dalle aree più marginali, con ripercussioni sulle fasce più fragili della popolazione, a dispetto della condizione di area interna. “Proprio la strategia relativa all’area interna sud-ovest Orvietano - ricordano sindaci e consiglieri comunali - prevedeva un approccio mirato ad avvicinare i servizi ai cittadini, con l’obiettivo di invertire la tendenza all’accertamento che tanto ha penalizzato questo comprensorio. La stessa tendenza all’accentramento che purtroppo ritroviamo nel piano di riorganizzazione del sistema sanitario regionale che, tra le altre cose, riduce il numero dei distretti sanitari, ponendo un ulteriore elemento di preoccupazione, che si aggiunge alle già citate criticità. Il distretto, infatti, rappresenta ancora un solido riferimento per le amministrazioni locali, divenendo l’interlocutore più efficace nelle situazioni di maggiore difficoltà”.

A oltre un anno dall'incontro tra i sindaci e la direzione dell'Usl, nel quale venivano annunciati grandi progetti e importanti investimenti, “nulla - dicono - sembra ancora essersi concretizzato, se non la soppressione del nostro distretto. Non possiamo ignorare che lo stesso ospedale continui a presentare ampie lacune legate alla carenza di risorse umane, alla necessità di rinnovamento delle attrezzature e alla necessità di individuarne un ruolo strategico”.

