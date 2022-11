Furti, ladri colpiscono in cinque appartamenti

Carlo Stocchi 28 novembre 2022 a

Sembravano spariti invece sono tornati, colpendo in diversi luoghi dell’intero comprensorio. Sabato 26 novembre dall’ora di cena fino a notte fonda Città di Castello e San Giustino sono stati al centro di raid da parte di ladri. In totale gli appartamenti presi di mira sono stati cinque, tre nel comune tifernate e due in quello più a nord di San Giustino.

In alcuni casi i furti sono andati a buon fine in altri, invece, la presenza degli inquilini o dei vicini ha interrotto i malviventi che sono scappati senza riuscire a entrare nelle case. Il modus operandi è quasi simile: individuano una casa al momento senza inquilini e poi, forzando la porta o le finestre, cercano di entrare: una volta all’interno portano via gli oggetti di valore che individuano.

Nel giro di pochi minuti riescono a mettere a soqquadro l'intera abitazione e a fuggire, facendo perdere le proprie tracce, grazie anche – probabilmente – a un complice che sta in attesa in auto a poca distanza. Secondo alcuni testimoni, la vettura potrebbe essere di colore scuro e potente. I primi colpi si sono registrati a San Giustino, dove sono riusciti a portare via alcuni oggetti per un valore di poche centinaia di euro, e a Lama dove non sono riusciti a penetrare nell'appartamento che avevano preso di mira. Da lì, forse la stessa banda, si è spostata a sud, verso Città di Castello: qui i ladri hanno svaligiato una casa e nella seconda sono stati visti da alcuni vicini che hanno chiamato anche le forze dell’ordine, e li hanno fatti scappare. Entrambi gli appartamenti erano situati nella prima periferia, in aree adiacenti a strade importanti e trafficate. Infine c’è stato l'ultimo colpo a Trestina, dove i ladri hanno avuto il sangue freddo di portare via diversi oggetti da un’abitazione situata in una zona residenziale. I furti sono stati scoperti dai proprietari che, quando sono tornai a casa, hanno trovato l’appartamento completamente a soqquadro e ripulito dagli oggetti di valore. Subito è scattata la chiamata alle forze dell’ordine: adesso i carabinieri della compagnia di Città di Castello e gli agenti del commissariato tifernate stanno indagando per cercare di scoprire gli autori.



