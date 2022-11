Terni, uscirà ad aprile il film con Eva Henger girato negli studios di Papigno

28 novembre 2022 a

a

a

Arriverà nelle sale cinematografiche ad aprile il film Tic Toc girato a Terni e che vede nel cast anche l'attrice Eva Henger. E aprile sarà anche il mese in cui inizieranno le riprese del sequel. Tic Toc è nato da un idea di Fabio Stirlani in arte @stirlo che è uno dei protagonisti del film, prodotto da Massimiliano Caroletti e Giuseppe Lisco con la regia di Davide Scovazzo. L'ufficio legale e i contratti cinematografici sono stati curati da Antonio Orso. Il cast è composto da Eva Henger, Maurizio Mattioli, Fausto Leali, Sergio Vastano, Donatella Pompadour, Umberto Smaila, Paola Caruso, Emanuela Tittocchia, Zio Command, Stirlo, Dimitri Tincano, Valentino Marini, Antonio Lo Cascio, Doctor Vintage, Bike Chef, Chaimaa, Himorta, Miss mamma sorriso, Jennifer Caroletti, Francesco Aquila e Rosy Campanale. Di fatto una commedia all'italiana con influencer, tiktoker, come il ternano Zio Command, e attori molto conosciuti. Tante scene comiche che faranno sorridere chi andrà al cinema a vederlo. Terni è stata scelta come set cinematografico e gli studios di Papigno sono tornati in funzione dopo tanti anni di stop. Un lavoro durato cinque settimane. La trama resta top secret. “Mi sono divertita tantissimo - spiega l'attrice Eva Henger (al centro, nella foto) - quando abbiamo girato alcune scene.

Eva Henger, grave incidente stradale: deceduta la coppia a bordo di un'altra auto



Il film doveva essere girato prima dell'incidente stradale che ho avuto insieme a mio marito, ma naturalmente tutto si è fermato. Poi appena mi sono ripresa ho deciso di iniziare a girare. In un primo momento il set doveva essere a Roma, ma poi abbiamo scelto Terni, città che conosco e dove ho molti amici. Poi c'è anche da dire che rispetto a Roma, dove per raggiungere un posto per girare ci vogliono ore, a Terni è stato tutto più semplice. Nel film sarò me stessa ovvero Eva, ma non posso dire altro. Sicuramente la prima verrà proiettata qui a Terni”.

Mercedesz Henger, la figlia di Eva è single: "Ho voglia di innamorarmi, mando un bacio a un misterioso naufrago"



Per la bellissima attrice unghesere tornare sul set dopo il brutto incidente in cui è stata coinvolta è stata una vittoria. “Sono stati mesi duri - continua - ma con una grande forza di volontà sono tornata a camminare senza l'aiuto delle stampelle. Penso molto a quelle persone che hanno perso la vita e questo ancora mi addolora tanto e mi ha fa stare male”. Eva è una donna semplice nonostante il successo e apprezza molto Terni. “Gli studios di Papigno andrebbero sistemati - conclude Eva Henger - perchè sono una risorsa visto che si sono girate proprio lì le scene del film di Roberto Benigni che ha ricevuto l'Oscar. Poi ci sono anche dei luoghi bellissimi incastonati nella natura. Ogni volta che vengo a Terni ci torno molto volentieri”. Da ricordare, tra l’altro, che la torta dei cinquant'anni di Eva l'ha fatta la pasticceria D'Antonio di Terni.

Riaprono gli studios di Papigno. Si gira un film con Eva Henger

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.