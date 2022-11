Umbria, bollette e mutui si mangiano la tredicesima di pensionati e lavoratori dipendenti

28 novembre 2022 a

a

a

Tredicesima in arrivo per più di 510 mila umbri, i pensionati (260.918) cominceranno a riscuoterla giovedì mentre i dipendenti pubblici e privati (249.239) entro le prossime tre o quattro settimane. L’Ufficio studi della Cgil di Mestre ha calcolato che buona parte di questa mensilità aggiuntiva di dicembre sarà spesa per pagare le bollette di luce e gas, affitto o mutuo e, in parte, per i regali di Natale. L’ammontare dell’assegno è variabile e comunque per molti ancora troppo basso per rilanciare i consumi in un momento così complicato anche per l’Umbria. Per quanto riguarda le pensioni, Fabrizio Fratini, alla guida dell’Istituto di ricerche economiche (Ires) della Cgil, fa qualche esempio: per i percettori di un assegno mensile da 752 ,93 euro, la tredicesima mensilità - al netto della tassazione - sarà di 616,82 euro. A un assegno mensile da 1.012, 22 euro corrisponde una tredicesima da 910 euro. Ancora: a un assegno mensile da 1.553,19 euro, corrisponde una tredicesima mensilità di 1.524,93 euro.

Carburanti, sconto dimezzato: anche i benzinai temono l'effetto stangata

“La voce più consistente di trattenuta è l’Irpef - evidenzia - e nella tredicesima, in virtù dell’assenza di detrazioni che si applicano su dodici mensilità, l’imposizione fiscale è più alta. Ovviamente, essendo le detrazioni inversamente proporzionali al reddito, più la pensione sale e più si assottiglia la differenza tra netto mensile e tredicesima. Visto che la percentuale più alta delle pensioni umbre è sotto i mille euro, qui più che altrove - evidenzia - sarebbe auspicabile la detassazione della tredicesima in maniera tale da apportare un concreto beneficio ai pensionati più deboli”. Fratini evidenzia che in Umbria la media delle pensioni è di 100 euro in meno rispetto a quella italiana. La rivalutazione del 2% attivata sulle mensilità di ottobre, novembre e dicembre comprenderà, invece, anche la tredicesima ma si tratta, ovviamente, di poca cosa. Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, invece, Roberto Tanganelli, presidente di Confprofessioni Umbria, spiega che la tredicesima è una mensilità in più e che l’importo generalmente corrisponde a quello che si percepisce per un mese intero lavorato. “In media, sia per il settore pubblico che privato - spiega - si aggira tra i 1.300 e i 1.600 euro, fermo restando il fatto che molto influisce l’inquadramento”.

Sanità, spese extra per 200 milioni: la Regione torna a chiedere rimborsi al governo

Giuliano Granocchia, presidente Confesercenti Umbria, non ha dubbi: sarà caccia al regalo utile. “Questa tendenza, già consolidata negli ultimi anni, è destinata a rinforzarsi ancora di più, ma non solo - evidenzia Granocchia - La nostra preoccupazione è che in molti dovranno proprio rinunciare al classico shopping di Natale: se prima le spese per le bollette, in inverno, incidevano per un 15% sullo stipendio, adesso incidono per un 50. E’ chiaro che da qualche parte bisognerà tagliare. Un altro aspetto che forse viene sottovalutato è che c’è un pezzo d'impresa italiana che sta andando fuori mercato, non è più competitiva. E gli effetti, nei prossimi mesi, potrebbero essere dirompenti”.



Mercato di largo Manni, i locali sfitti verranno assegnati ai produttori agricoli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.